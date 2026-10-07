Revelaciones sobre la FIFA: encubrimiento de la participación ilegal de un portero de la RD Congo en el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos legales en la historia de la Copa del Mundo. Según una investigación del prestigioso diario The New York Times la dirección y los abogados de la organización habrían hecho la vista gorda ante la participación ilegal del portero de la selección de la República Democrática del Congo, Lionel Mpasi-Nzo durante las eliminatorias y partidos decisivos, a pesar de conocer la irregularidad.

Por norma, si un jugador no elegible disputa un encuentro, el reglamento dicta una derrota por alineación indebida. Sin embargo, la FIFA no aplicó ninguna sanción contra el Congo.

Falsificación de documentos y queja rechazada de Nigeria

El problema relacionado con Mpasi-Nzo, nacido en Francia, formado en las ligas juveniles francesas y actualmente jugador del Le Havre en la Ligue 1, está vinculado al proceso de cambio de nacionalidad deportiva:

Proceso de ciudadanía incompleto: Mpasi-Nzo no había finalizado los trámites oficiales necesarios para transferir su nacionalidad deportiva de Francia a la RD Congo y no contaba con los permisos requeridos;

La queja de Nigeria ignorada: Tras la derrota de Nigeria ante la RD Congo en las eliminatorias africanas, la federación nigeriana presentó formalmente una queja ante la FIFA sobre la elegibilidad del portero. El organismo internacional rechazó la petición bajo la excusa de una «irregularidad procesal»;

Desmentido de la FIFA e Infantino: En respuesta a esta investigación, la organización afirmó que sus comités eran totalmente autónomos y que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no intervino en absoluto en el proceso de toma de decisiones.

Final contra Jamaica y clasificación al Mundial

Debido a esta inacción de la FIFA, el portero inhabilitado también disputó la final intercontinental de repesca:

La dolorosa derrota de Jamaica: En el partido decisivo de la repesca intercontinental, la RD Congo venció a Jamaica 1-0 en la prórroga, asegurando su boleto al Mundial. Aunque los documentos internos indican que Mpasi-Nzo no tenía derecho a jugar, no se tomó ninguna medida;

Por qué no se aplicó la derrota técnica: Si se hubieran aplicado las reglas, la RD Congo habría sido excluida desde las eliminatorias, permitiendo que Jamaica o Nigeria asistieran al Mundial.

Copa del Mundo: Enfrentamiento con Uzbekistán y supergol de Shomurodov

Tras clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo, la República Democrática del Congo quedó en el mismo grupo que la selección nacional de Uzbekistán:

Duelo de la 3ª jornada: En la 3ª jornada de la fase de grupos, los congoleños vencieron a Uzbekistán por 3-1;

El supergol de Shomurodov: En aquel encuentro, fue Lionel Mpasi-Nzo, el protagonista de la controversia, quien defendió la portería del Congo y Eldor Shomurodov marcó un hermoso supergol;

Play-offs y el obstáculo inglés: Esta victoria permitió a la RD Congo terminar 3ª del grupo y alcanzar los dieciseisavos de final. Sin embargo, fueron eliminados por Inglaterra con un marcador de 1-2.

Estas pruebas publicadas por The New York Times arrojan una sombra seria sobre los principios de equidad de la FIFA y exigen una explicación oficial y transparente por parte de las autoridades del fútbol mundial.