Caravanas transformables en casas pequeñas a la venta en Turquía

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Caravanas transformables en casas pequeñas a la venta en Turquía

En Turquía, se han puesto a la venta las «Mini House Caravans», que parecen remolques comunes pero que se expanden hasta convertirse en pequeñas casas al llegar a su destino.

El remolque mide 4×2,1 metros cuando está plegado, pero al desplegarse mediante un mecanismo especial, ofrece unos 20 metros cuadrados de espacio habitable. Incluye un dormitorio independiente, zona de estar, cocina y baño. La cocina cuenta con un refrigerador de 90 litros.

Estas casas llaman la atención por su compacidad y movilidad. Pueden transportarse como un remolque y, al llegar al lugar, expandirse para ser utilizadas como vivienda.

Según la información, el precio inicial del modelo es de 890 000 liras turcas. Sin embargo, este precio no incluye el IVA ni los gastos de envío.

Dos personas descansan en la naturaleza junto a una caravana de camping con paneles solares.
Mini House CaravanTurquíaCasas móvilesRemolquesCamping
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Charos
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