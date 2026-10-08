¿Por qué Zendaya no se levantó para saludar a la primera dama de Francia?

El desfile de Louis Vuitton, celebrado en el marco de la prestigiosa Semana de la Moda de París, fue escenario de un inesperado incidente de etiqueta. Un breve encuentro entre Zendaya, una de las estrellas más brillantes de Hollywood y actriz de las películas «Euphoria» y «Dune», y Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, provocó una fuerte indignación entre los usuarios de internet.

Paris Match El video publicado en la cuenta de Instagram de la revista fue visto más de 2 millones de veces en poco tiempo, generando una ola de debate en la red global.

Un momento incómodo en la primera fila

Los detalles del incidente son claramente visibles en las imágenes de video:

La iniciativa de la primera dama: La primera dama de Francia, Brigitte Macron, se acercó personalmente a Zendaya, quien estaba sentada en la primera fila de la sala, y le tendió la mano;

Saludar estando sentada: En ese momento, la actriz estadounidense, que estaba hablando con su acompañante, extendió la mano sonriendo sin levantarse de su asiento;

La ira de las redes: Este comportamiento de Zendaya, conocida por su conducta ejemplar y su imagen impecable, fue percibido por los fans y observadores como una violación de las normas de cortesía.

La opinión de los usuarios: ¿Mala educación o situación inesperada?

El apasionado debate en las redes sociales se dividió en dos bandos:

«La cortesía elemental ha desaparecido»: Los críticos señalaron que, incluso sin la presencia de una primera dama, es descortés saludar a una persona mayor o que está de pie permaneciendo sentado. «Adoro a Zendaya, pero este es un ejemplo claro de falta de educación. Era necesario levantarse por respeto ante la primera dama de Francia», escribieron los usuarios;

La posición de los defensores: Los seguidores de la actriz explicaron que Zendaya quizás no se dio cuenta de inmediato de quién estaba frente a ella en el entorno ruidoso y distractor, y que fue tomada por sorpresa por la situación.

La vida privada de la estrella nuevamente bajo los reflectores

La actriz de 28 años ha estado bajo la mirada pública en los últimos meses, no solo por su carrera, sino también por los cambios en su vida personal:

Matrimonio con Tom Holland: El verano pasado, la estrella de «Spider-Man», Tom Holland, Esquire había confirmado oficialmente su matrimonio con Zendaya en una entrevista concedida a la revista;

Alto estatus y responsabilidad: Cada paso de la actriz, ídolo mundial de la juventud e imagen de grandes marcas, es seguido con extrema atención en todo el mundo.

Este incidente en París puso de manifiesto una vez más la brecha entre la cultura de las estrellas modernas y las tradiciones de la etiqueta diplomática. Este suceso demostró claramente que incluso las personalidades más famosas pueden ser objeto de duras críticas si ignoran las reglas básicas de protocolo.