Choque entre moda y política: Un desfile controvertido sobre Israel y Palestina en Pakistán

La prestigiosa LAAM Fashion Week celebrada en Lahore, la capital cultural de Pakistán, fue recordada por un evento que causó grandes debates en la comunidad internacional y en las redes sociales. La marca local «Dreams of Arthur» presentó un mensaje político inesperado durante su desfile.

Una de las modelos en la pasarela lució una chaqueta negra oversize con el controvertido eslogan «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («Hacer de Israel Palestina de nuevo») escrito en grandes letras blancas en la espalda.

Detalles del desfile y ambiente en la pasarela

Durante el desfile en Lahore, las modelos presentaron la idea central de la colección ante los visitantes y las cámaras:

La chaqueta con eslogan: La prenda presentada era una chaqueta negra de corte amplio con capucha, donde la inscripción en la parte posterior servía como el principal acento visual;

Reacción pública: Cuando la modelo dio la espalda al público, la inscripción fue captada en primer plano por los fotógrafos y se volvió viral en las redes sociales apenas terminó el evento;

Tono político: Los usuarios de redes sociales y analistas interpretaron este paso como un intento de los diseñadores de expresar su postura sobre la tensa situación geopolítica en Oriente Medio a través del lenguaje de la moda.

Moda y declaraciones políticas: ¿Dónde está el límite?

En los últimos años, se ha vuelto popular centrarse en temas sociopolíticos en las semanas de la moda mundiales:

En el centro de la polémica: Este desfile de la marca «Dreams of Arthur» fue evaluado de dos maneras en las redes: algunos usuarios lo vieron como un apoyo a los palestinos, mientras que otros expresaron su rechazo al uso de eslóganes tan radicales en eventos culturales y pasarelas;

Límites en el arte: Los expertos señalan que la moda se está convirtiendo en un espacio para cubrir debates globales, pero advierten que las opiniones políticas en la pasarela pueden eclipsar la neutralidad y el valor estético del diseño.

Este incidente en la Fashion Week de Lahore demostró una vez más que la industria de la moda no es solo una exhibición de ropa, sino que se está convirtiendo en un reflejo de un gran escenario político.