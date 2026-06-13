Primer empate del Mundial: Canadá se salva en los últimos minutos

El 13 de junio concluyó el partido de la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. En un encuentro emocionante y sin concesiones, los equipos registraron un empate 1-1. Así, se registró oficialmente el primer empate del Mundial.

El partido, disputado en el BMO Field de Toronto, fue dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello. Aunque ambos equipos lucharon por la victoria durante todo el encuentro, al final no se determinó un ganador.

El marcador se abrió en el minuto 21. El delantero de Bosnia y Herzegovina, Jovo Lukic, adelantó a su equipo con un disparo preciso. Canadá aumentó la presión en la parte final del encuentro y, en el minuto 79, Cyle Larin logró igualar el marcador. Su gol salvó a los canadienses de la derrota.

En el minuto 84, el defensa y capitán de Bosnia y Herzegovina, Sead Kolasinac, tuvo que abandonar el campo por lesión. Al mismo tiempo, la selección nacional de Canadá consiguió su primer punto en la historia de los Mundiales.

Tras este resultado, Canadá y Bosnia y Herzegovina han sumado un punto cada uno, situándose en el primer y segundo lugar de la tabla del grupo respectivamente. En el otro partido del grupo, Qatar y Suiza se enfrentarán la noche del 13 de junio.

En la siguiente jornada, Canadá se enfrentará a Qatar el 19 de junio y jugará contra Suiza el 24 de junio. La selección de Bosnia y Herzegovina jugará contra Suiza el 18 de junio y se enfrentará a Qatar el 24 de junio.