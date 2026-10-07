Un premio de 14 000 dólares entregado en un concurso de sueño en Japón

En el país del Sol Naciente, conocido por sus intensos horarios de trabajo y su diligencia, se organizó un evento inusual y fascinante. Se celebró un concurso oficial de sueño en Japón para personas que sufren de privación crónica de sueño y agotamiento. Según los medios locales, los participantes no solo buscaban descansar, sino también «luchar» por un importante premio en efectivo.

A través de esta competencia, los organizadores buscan llamar la atención sobre uno de los problemas más dolorosos de la sociedad: el síndrome del «karoshi» (muerte por exceso de trabajo y falta de sueño) y promover la importancia de un descanso completo.

Condiciones del concurso: 1,5 horas de prueba y sensores especiales

Aunque el proceso pueda parecer sencillo, se utilizó un enfoque médico de alta tecnología para determinar a los ganadores:

Tiempo asignado: Cada participante tuvo exactamente 1,5 horas (90 minutos) para dormirse y descansar;

Monitoreo inteligente: Se colocaron sensores y dispositivos especiales en el cuerpo de los participantes. Estas tecnologías registraron con precisión la rapidez con la que la persona se quedó dormida (tiempo de latencia) así como la profundidad y calidad de la fase de sueño;

Criterios estrictos: Los participantes que alcanzaron más rápidamente la fase de sueño profundo y cuyo cerebro entró en modo de descanso completo obtuvieron las puntuaciones más altas.

Un premio de 14 000 dólares y recompensas por poses extrañas

La bolsa de premios del campeonato fue considerable y los ganadores fueron premiados de la siguiente manera:

Gran premio — 2 millones de yenes: El participante que durmió de la manera más perfecta y cualitativa ganó un premio en efectivo de más de 2 millones de yenes (aproximadamente 14 000 dólares estadounidenses );

Nominaciones creativas: Para animar al público y a los participantes, los organizadores también ofrecieron premios de incentivo adicionales, especialmente para aquellos que se quedaron dormidos en las posiciones más extrañas, divertidas e inesperadas.

Este inusual concurso celebrado en Japón ha generado intensos debates en las redes sociales y despierta un gran interés en todo el mundo como el «trabajo o concurso de ensueño».