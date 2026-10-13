16 personas enferman tras inyecciones de Botox en Antalya

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16 personas enferman tras inyecciones de Botox en Antalya

En Antalya, Turquía, 16 personas que recibieron inyecciones de Botox con fines estéticos en los últimos tres meses fueron hospitalizadas debido al deterioro de su salud.

Según la agencia de noticias DHA del 12 de octubre de 2026, los pacientes presentaron dificultades para tragar y hablar, problemas respiratorios y debilidad muscular. Algunos fueron conectados a respiradores artificiales y tres fueron tratados en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes con síntomas leves recibieron atención ambulatoria.

La profesora Ebru Apadin Doğan, neuróloga del hospital de la Universidad de Akdeniz, señaló que todos los pacientes presentaban síntomas de intoxicación tras los procedimientos. La experta advirtió que el uso de productos de origen desconocido o la realización de los procedimientos por personas no cualificadas conlleva riesgos.

Uno de los pacientes afirmó que, pocos días después de la inyección, sufrió la caída del párpado y dificultades para tragar. Según su testimonio, el procedimiento no fue realizado por un médico, sino por la secretaria de la clínica.

Se está investigando dónde y quién realizó las inyecciones. El caso de los siete pacientes ingresados en neurología durante la última semana ha sido reportado a las autoridades competentes.

Los expertos recuerdan la importancia de realizar las inyecciones de Botox en centros médicos autorizados, con médicos cualificados, y de verificar el origen y la calidad del producto.

AntalyaBotoxUniversidad de AkdenizEbru Apadin DoğanSalud
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