En las costas de Antalya, Turquía, el buceador Ali Kılıç, de 36 años, encontró una caja de madera encadenada en el fondo del mar. Dentro, halló un muñeco de cuerda con agujas clavadas en varias partes de su cuerpo.

Kılıç, buceador profesional en Antalya desde hace 14 años, se dedica junto a sus colegas a limpiar el fondo marino y buscar objetos perdidos por usuarios de tablas de SUP. Durante una inmersión, notaron una cadena enterrada bajo la arena. Al tirar de ella, encontraron una caja de madera de unos 30 centímetros de largo.

Desatar las cadenas para abrir la caja tomó bastante tiempo. En su interior, apareció un muñeco con agujas clavadas en la cabeza y el cuerpo, decorado con extraños símbolos e inscripciones. Tras buscar información en internet, Kılıç lo identificó como un «muñeco vudú».

El buceador relató que, al abrir la caja, se liberó un olor acre similar al azufre que provocó dolor de cabeza a los miembros del grupo. Aún no se sabe si el olor fue la causa o si la caja contenía alguna sustancia química.

Kılıç mencionó que ya había encontrado candados en el fondo del mar, los cuales algunas personas arrojan para rituales supersticiosos, pero destacó que es la primera vez que se topa con una caja así. Se desconoce quién arrojó el objeto al mar y con qué propósito.