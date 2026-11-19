Un ciudadano uzbeko detenido en Turquía por un ataque armado: detalles del suceso
En Antalya, Turquía, dos individuos enmascarados en motocicleta dispararon contra el conductor de un automóvil. Tras una intensa búsqueda, los sospechosos fueron detenidos. Entre ellos se encuentra un ciudadano de Uzbekistán.
Así lo informó el medio turco « Haber Türk ».
El conductor se negó a bajar del vehículo
Se ha informado que el incidente ocurrió en el barrio de Ilıca, en el distrito de Manavgat, provincia de Antalya.
Un ciudadano identificado como A.E.K. había detenido su coche en el arcén para realizar una llamada telefónica. En ese momento, dos personas con el rostro cubierto se acercaron en motocicleta y le exigieron que saliera del vehículo.
El conductor, sospechando de los desconocidos, decidió no bajar. Intentó huir del lugar dando marcha atrás rápidamente, pero los individuos en la motocicleta dispararon contra su vehículo.
El conductor llamó inmediatamente al 112 para pedir ayuda. Tras el aviso, los agentes de la gendarmería llegaron al lugar de los hechos.
Se revisaron las grabaciones de 30 cámaras de seguridad
Un equipo especial de la gendarmería inició una operación de búsqueda para identificar a los autores del ataque.
Como parte de la investigación, se analizaron 72 horas de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en 30 viviendas y comercios de la zona.
Gracias a las medidas adoptadas, se identificó y detuvo a dos sospechosos vinculados al ataque. Se confirmó que uno de ellos es ciudadano uzbeko.
Los sospechosos fueron puestos bajo custodia
Según el medio, los detenidos enfrentan cargos por varios delitos, incluyendo amenaza a la seguridad pública, daños a la propiedad, intento de lesiones intencionales con arma de fuego, injurias y violación de la ley de armas de fuego.
Por decisión judicial, ambos sospechosos han sido encarcelados y trasladados a un centro penitenciario de alta seguridad en Manavgat.
Hasta el momento no se han dado detalles sobre el motivo exacto del ataque. La culpabilidad de los sospechosos deberá ser probada definitivamente en los tribunales.
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