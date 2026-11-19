En Antalya, Turquía, dos individuos enmascarados en motocicleta dispararon contra el conductor de un automóvil. Tras una intensa búsqueda, los sospechosos fueron detenidos. Entre ellos se encuentra un ciudadano de Uzbekistán.

Así lo informó el medio turco « Haber Türk ».

El conductor se negó a bajar del vehículo

Se ha informado que el incidente ocurrió en el barrio de Ilıca, en el distrito de Manavgat, provincia de Antalya.

Un ciudadano identificado como A.E.K. había detenido su coche en el arcén para realizar una llamada telefónica. En ese momento, dos personas con el rostro cubierto se acercaron en motocicleta y le exigieron que saliera del vehículo.

El conductor, sospechando de los desconocidos, decidió no bajar. Intentó huir del lugar dando marcha atrás rápidamente, pero los individuos en la motocicleta dispararon contra su vehículo.

El conductor llamó inmediatamente al 112 para pedir ayuda. Tras el aviso, los agentes de la gendarmería llegaron al lugar de los hechos.