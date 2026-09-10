Feroz incendio forestal en Antalya: 720 personas evacuadas

Un feroz incendio forestal ocurrido en la provincia de Antalya, Turquía, ha puesto en grave riesgo la seguridad de los residentes. El fuego, que comenzó en Aksu, se extendió hacia la zona de Kepez debido a los fuertes vientos.

Debido a la emergencia, 254 hogares fueron desalojados y 720 personas fueron trasladadas a lugares seguros.

El incendio dejó 8 heridos. Dos de ellos fueron enviados al hospital por lesiones en las piernas, mientras que los otros seis recibieron atención médica en el lugar.

Más de mil efectivos han sido movilizados para controlar las llamas. Además, se están utilizando aviones, helicópteros y maquinaria especializada para combatir el fuego.

Debido al incendio, se han registrado cortes de energía eléctrica y fallos en los servicios de comunicación móvil en algunas áreas.

Según los primeros informes, las llamas han afectado cerca de 160 hectáreas. Sin embargo, como el incendio aún no ha sido extinguido por completo, el alcance de los daños no ha sido calculado definitivamente.