¿Botox para camellos? 20 animales expulsados de un concurso de belleza

Un suceso inesperado ocurrió en un concurso de belleza de camellos en Al-Musanna, Omán. Veinte camellos fueron retirados de la competencia tras exámenes veterinarios debido a intentos de alterar artificialmente su apariencia física.

Los expertos descubrieron que a algunos camellos se les inyectó Botox y rellenos, además de utilizar silicona para aumentar el tamaño de sus jorobas. También se investiga el uso de hormonas para resaltar la musculatura.

En los países del Golfo, la apariencia es un criterio clave en los concursos de camellos. Los jueces evalúan los labios, la nariz, la cabeza, el cuello, la joroba y la estructura corporal. Ganar puede significar grandes beneficios económicos para los dueños.

Según los veterinarios, estas intervenciones cosméticas pueden causar infecciones, inflamaciones y daños en los tejidos. El Botox, al afectar los músculos faciales, podría dificultar que el animal coma o beba agua.

Los organizadores anunciaron que reforzarán los controles veterinarios para garantizar la honestidad del concurso.