Se espera que Messi asista a una cena oficial con los reyes de España

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Se espera que Messi asista a una cena oficial con los reyes de España

El argentino futbolista y ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi asistirá a una cena oficial con el rey Felipe VI y la reina Letizia de España. Así lo informó el diario «Marca».

La visita de Messi a España está relacionada con la recepción del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Se espera que el jugador llegue a Oviedo el 22 de octubre.

Ese mismo día participará en un encuentro con escolares, jóvenes y aficionados en el Palacio de Deportes de Oviedo. Por la noche, está previsto que asista a una cena oficial con la familia real española y otros galardonados.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Messi será galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Este premio se otorga al jugador por sus éxitos deportivos y su labor benéfica destinada a apoyar la educación y el acceso a la atención médica para niños necesitados.

Tras la ceremonia, se espera que Messi regrese a EE. UU. para preparar el próximo partido del «Inter Miami». Según «Marca», el equipo se enfrentará a los New York Red Bulls el 25 de octubre.

Lionel MessiPremio Princesa de AsturiasInter MiamiFamilia Real EspañolaFútbol
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