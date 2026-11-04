Exención de visa de 15 días para Tailandia para uzbekos: ¿ha entrado en vigor la decisión oficial?

·6·Mundo
Exención de visa de 15 días para Tailandia para uzbekos: ¿ha entrado en vigor la decisión oficial?

Las informaciones que circulan en redes sociales y diversos medios sobre la apertura de un sistema de exención de visa de 15 días para ciudadanos uzbekos en Tailandia están generando un intenso debate. Sin embargo, según la información proporcionada por las autoridades tailandesas, esta medida aún no ha entrado plenamente en vigor ni se ha implementado; la iniciativa se encuentra actualmente en fase de examen y aprobación final por parte de las agencias gubernamentales.

Para nuestros compatriotas que planean comprar billetes de avión, es fundamental conocer las normas vigentes y las novedades previstas.

¿Qué decisión se tomó y a quién afecta?

El gobierno tailandés está considerando simplificar los requisitos de visado para varios países con el fin de aumentar el flujo turístico:

  • Aprobación del comité nacional: En una reunión del Comité Nacional de Política Turística, presidida por el viceprimer ministro tailandés Supachai Panitchpakdi, se aprobó conceptualmente la iniciativa de permitir la entrada sin visa a Tailandia para ciudadanos de Uzbekistán, Bielorrusia, México y Colombia;

  • Duración propuesta: Según el proyecto, se planea otorgar a los ciudadanos uzbekos el derecho a permanecer en territorio tailandés hasta 15 días sin visa (algunas fuentes oficiales también consideran una propuesta para extender este plazo hasta 30 días).

¿Por qué todavía no se puede viajar sin visa? Etapas del proceso

Para que la iniciativa aprobada por el comité tenga fuerza legal, aún debe seguir un proceso burocrático oficial:

  • Revisión final: El proyecto de decisión debe ser revisado en detalle por el Comité Especial de Política de Visas del país, aprobado oficialmente por el Gabinete de Ministros y publicado en la «Gaceta Real» (Royal Gazette);

  • El procedimiento actual no ha cambiado: Hasta que el documento entre en vigor, los ciudadanos uzbekos que viajen a Tailandia por turismo o negocios deben, de acuerdo con la legislación vigente, obtener obligatoriamente una visa.

Se recomienda a las agencias de viajes y a los viajeros independientes esperar los anuncios oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia y de la embajada para evitar problemas en los aeropuertos debido a información engañosa.

TailandiaExención de visaCiudadanos uzbekosComité Nacional de Política TurísticaViajes
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tailandia restablece el régimen sin visa para no perder a los turistas uzbekosTailandia restablece el régimen sin visa para no perder a los turistas uzbekos28 octubre 15:41Tailandia cancela el régimen sin visa para ciudadanos uzbekosTailandia cancela el régimen sin visa para ciudadanos uzbekos3 septiembre 06:15Hype sangriento en una boda: 2 muertos en la boda de una estrella de TikTok en Pakistán (video)Hype sangriento en una boda: 2 muertos en la boda de una estrella de TikTok en Pakistán (video)Hoy 13:38¿Cuáles son los países más peligrosos para los periodistas y por qué aumentan los ataques con drones?¿Cuáles son los países más peligrosos para los periodistas y por qué aumentan los ataques con drones?Hoy 13:25Un oso grizzly ataca a una madre en Canadá, su hija de 19 años está desaparecidaUn oso grizzly ataca a una madre en Canadá, su hija de 19 años está desaparecidaHoy 13:08«Un desastre milenario»: Florida bajo el agua, autos son arrastrados (video)«Un desastre milenario»: Florida bajo el agua, autos son arrastrados (video)Hoy 12:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino