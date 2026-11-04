Exención de visa de 15 días para Tailandia para uzbekos: ¿ha entrado en vigor la decisión oficial?

Las informaciones que circulan en redes sociales y diversos medios sobre la apertura de un sistema de exención de visa de 15 días para ciudadanos uzbekos en Tailandia están generando un intenso debate. Sin embargo, según la información proporcionada por las autoridades tailandesas, esta medida aún no ha entrado plenamente en vigor ni se ha implementado; la iniciativa se encuentra actualmente en fase de examen y aprobación final por parte de las agencias gubernamentales.

Para nuestros compatriotas que planean comprar billetes de avión, es fundamental conocer las normas vigentes y las novedades previstas.

¿Qué decisión se tomó y a quién afecta?

El gobierno tailandés está considerando simplificar los requisitos de visado para varios países con el fin de aumentar el flujo turístico:

Aprobación del comité nacional: En una reunión del Comité Nacional de Política Turística, presidida por el viceprimer ministro tailandés Supachai Panitchpakdi, se aprobó conceptualmente la iniciativa de permitir la entrada sin visa a Tailandia para ciudadanos de Uzbekistán, Bielorrusia, México y Colombia;

Duración propuesta: Según el proyecto, se planea otorgar a los ciudadanos uzbekos el derecho a permanecer en territorio tailandés hasta 15 días sin visa (algunas fuentes oficiales también consideran una propuesta para extender este plazo hasta 30 días).

¿Por qué todavía no se puede viajar sin visa? Etapas del proceso

Para que la iniciativa aprobada por el comité tenga fuerza legal, aún debe seguir un proceso burocrático oficial:

Revisión final: El proyecto de decisión debe ser revisado en detalle por el Comité Especial de Política de Visas del país, aprobado oficialmente por el Gabinete de Ministros y publicado en la «Gaceta Real» (Royal Gazette);

El procedimiento actual no ha cambiado: Hasta que el documento entre en vigor, los ciudadanos uzbekos que viajen a Tailandia por turismo o negocios deben, de acuerdo con la legislación vigente, obtener obligatoriamente una visa.

Se recomienda a las agencias de viajes y a los viajeros independientes esperar los anuncios oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia y de la embajada para evitar problemas en los aeropuertos debido a información engañosa.