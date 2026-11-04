El «MU» remonta un 0:2 a 3:2, Gasperini admite el impacto del físico y la presión

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El «MU» remonta un 0:2 a 3:2, Gasperini admite el impacto del físico y la presión

En uno de los duelos destacados de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, «Manchester United» logró una victoria épica y dramática en casa contra la «Roma». Aunque los romanos se adelantaron 2:0 al inicio, los mancunianos no solo igualaron el marcador, sino que se llevaron 3 puntos vitales.

Gian Piero Gasperini: «Nos faltó energía en la segunda parte»

El entrenador de la «Roma», Gian Piero Gasperini, TuttoMercatoWeb habló en una entrevista sobre los cambios en el juego, el estado funcional de sus pupilos y la intensa presión del rival:

«Fue un partido diferente. En aquel encuentro todo se decidió en 7-8 minutos tras jugadas a balón parado. Hoy, tras el penalti, no ocurrió lo mismo. No pudimos dar el ritmo necesario al juego. En comparación con la primera parte, nos faltó fuerza en la segunda. El primer gol del rival fue de penalti y el segundo tras una situación de lesión, cuando el partido estaba equilibrado. Este encuentro nos dio más información que el partido contra el «Real». Debemos aprovechar esto en el futuro.»

El técnico italiano también admitió abiertamente que su equipo no pudo responder correctamente a la presión alta del «MU» en los segundos 45 minutos:

«El rival no tenía nada que perder y aplicó una presión alta. Era algo esperado. Debimos actuar de otra forma, usar balones largos. Pero no pudimos detener a los jugadores clave del rival. Quizás debimos entrar más en los duelos. Tras el penalti, con el 2:2, la presión aumentó. Eso no nos permitió mantener la victoria.»

«Manchester United» — «Roma» (3:2): detalles del partido

Estadísticas

«Manchester United»

«Roma»

Resultado final

3

2

Resultado al descanso

0

2

Goleadores

Bruno Fernandes 58' (pen.),

Matheus Cunha 83', 86'

Matías Soulé 11',

Donyell Malen 17' (pen.)

Fase de la competición

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Posición en la tabla

17º lugar (6 puntos)

19º lugar (4 puntos)

El recital de Cunha y la situación en la tabla

Los ingleses, que tomaron el control en la segunda mitad, recortaron distancias en el minuto 58 gracias a un penalti de Bruno Fernandes. El héroe del encuentro, el delantero brasileño Matheus Cunha, hizo vibrar «Old Trafford» al marcar dos goles en tres minutos (83 y 86).

Tras esta victoria clave, el «Manchester United» suma 6 puntos en la tabla de la Champions y asciende al puesto 17. La «Roma», tras la dolorosa derrota, se queda en el puesto 19 con 4 puntos.

¿Crees que la remontada de la «Roma» se debió a la táctica errática de Gasperini o al papel decisivo de la presión del «MU» y la habilidad individual de Cunha?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del dramático partido con los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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