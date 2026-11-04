¿Qué dijo Unai Emery tras la contundente derrota ante el FC Barcelona?

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¿Qué dijo Unai Emery tras la contundente derrota ante el FC Barcelona?

Tras la contundente derrota por 0-3 fuera de casa ante el FC Barcelona en la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Aston Villael entrenador principal Unai Emery compartió sus reflexiones tras el encuentro. En una entrevista con BBC Sport el técnico español habló sobre los errores, la etapa de desarrollo del equipo y las ocasiones desaprovechadas.

Errores y falta de sangre fría

El técnico de los Villans destacó que su equipo luchó seriamente contra un rival fuerte, pero que faltó precisión en los momentos decisivos:

«La forma en que nuestro equipo se está formando es evidente durante los 90 minutos. Tenemos una mezcla de jóvenes talentos y jugadores experimentados. Hoy cometimos varios errores. Hemos enfrentado estas carencias antes, pero siempre hemos encontrado la fuerza para superarlas.»

«Incluso hoy, a pesar de los errores, seguimos creando ocasiones y disputando los duelos. Si hubiéramos convertido al menos una de las oportunidades de la primera parte, las cosas habrían sido diferentes. Sin embargo, nos faltó sangre fría en la definición.»

Unai Emery

Resumen y detalles del partido FC Barcelona — Aston Villa (3-0)

Estadísticas

FC Barcelona

Aston Villa

Resultado final

3

0

Goleadores

Raphinha (doblete),

Lamine Yamal (1 gol)

Fase de la competición

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Puntos

9 puntos (Entre los líderes)

9 puntos (Entre los líderes)

Próximo rival

Galatasaray (Turquía)

Próximo desafío — en Estambul

Lamine Yamal y un Raphinha en gran forma dieron una victoria contundente a los catalanes. A pesar de la derrota, el Aston Villa sigue en la pelea por los play-offs con 9 puntos gracias a sus éxitos en las tres primeras jornadas. Los pupilos de Unai Emery se enfrentarán al Galatasaray turco en la 5ª jornada.

¿Crees que el Aston Villa podrá aprender de esta dura derrota y en Estambul vencer al Galatasaray en el apasionante duelo que se avecina?

¡Deja tus comentarios y comparte este importante resumen con los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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