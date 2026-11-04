¿Cuáles son los países más peligrosos para los periodistas y por qué aumentan los ataques con drones?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha publicado un nuevo informe alarmante sobre la seguridad de los periodistas en todo el mundo. Según el documento, el número de profesionales de los medios fallecidos en el ejercicio de su labor profesional ha aumentado considerablemente en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025, a nivel mundial, un total de 189 periodistas han perdido la vida debido a su actividad profesional. Esta cifra, en comparación con el periodo anterior (2022-2023), ha aumentado un 20 por ciento, según indica el informe.

La proporción de conflictos armados y ataques con drones

El informe destaca especialmente que la mayoría de las muertes de periodistas ocurren precisamente en zonas de conflictos armados y guerras:

Pérdidas en zonas de guerra: De todos los casos de muerte registrados, 127 ocurrieron directamente en zonas de combate militar;

El impacto letal de los drones: Entre los representantes de los medios fallecidos en zonas de conflictos militares, el 40 por ciento fueron víctimas de ataques con drones (vehículos aéreos no tripulados). Esto demuestra que las armas de precisión a distancia se han convertido en la amenaza más grave para la seguridad de los periodistas en las guerras modernas.

Los puntos más peligrosos para los periodistas

Según los datos proporcionados por la UNESCO, los siguientes países encabezan la lista en cuanto al número de profesionales de los medios fallecidos:

Palestina — 62 personas: Las operaciones militares en la región se han convertido en el campo más sangriento y letal para los periodistas;

México — 17 personas: Aunque no hay una guerra declarada, el riesgo de cubrir el crimen organizado y los cárteles de la droga sigue siendo muy alto;

Sudán — 14 personas: El conflicto armado interno y la crisis humanitaria amenazan directamente la vida de los representantes de los medios;

Ucrania — 12 personas: Durante las operaciones militares en curso, otros 12 periodistas locales e internacionales han fallecido.

La UNESCO hace un llamado a la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento estricto de las normas del derecho internacional humanitario para proteger a los reporteros y operadores que trabajan en zonas de conflicto.