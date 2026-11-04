Hype sangriento en una boda: 2 muertos en la boda de una estrella de TikTok en Pakistán (video)

En Sialkot, provincia de Punyab, Pakistán, la boda de la famosa estrella de TikTok Anser Mahmud (conocido en las redes bajo el seudónimo de Mr Patlo / Mr Pattlo ) terminó en tragedia, con una estampida mortal que dejó dos fallecidos y cerca de 20 heridos graves.

Las convocatorias públicas en Internet y la promesa de premios costosos hicieron que el evento se saliera de control, provocando una tragedia masiva. El bloguero y los organizadores han sido detenidos.

200 000 dólares, un coche y 50 motos: ¿Qué atrajo a la multitud?

El origen del incidente radica en que el bloguero invitó a la gente a su boda a través de redes sociales prometiendo premios valiosos:

La promesa de regalos sensacionalistas: Mr Patlo invitó a sus seguidores a un evento previo a la boda en el estadio «Faraz Sports», prometiendo a los asistentes un total de 20 millones de rupias pakistaníes (cerca de 211 000 dólares estadounidenses) en efectivo, un coche, 50 motos y smartphones de alta gama;

El señuelo de comida gratis y premios: Tras el anuncio sensacionalista, miles de ciudadanos de toda la provincia comenzaron a acudir al estadio.

Apertura de puertas y multitud incontrolada: ¿Qué dicen los testigos?

Fue imposible gestionar la enorme ola humana reunida en el estadio:

Llamado y presión masiva: Según los testigos, tras abrirse las puertas del estadio y pedir desde el escenario que entraran, la gente se abalanzó aplastándose unos a otros;

Falta de seguridad: Debido a que las medidas de seguridad no fueron suficientes, la policía y las fuerzas de seguridad perdieron el control por completo;

Víctimas y heridos: Debido a la intensa estampida, dos ciudadanos llamados Rehan y Adil fallecieron en el lugar. Cerca de 20 personas más fueron hospitalizadas con diversas heridas.

Caso penal y la defensa del bloguero en el interrogatorio

Tras la tragedia, las fuerzas del orden tomaron medidas estrictas:

Detenciones: La policía local abrió un caso penal por organización ilegal de eventos y homicidio por imprudencia. El bloguero Anser Mahmud y los organizadores fueron detenidos;

Intento de culpar a la policía: Durante el interrogatorio, el bloguero intentó culpar a la policía, alegando que no estaba presente en el estadio en el momento del incidente;

Posición de las autoridades: Los representantes del gobierno informaron que el bloguero solo tenía permiso para una ceremonia privada en un recinto cerrado, y que el espectáculo público en el estadio era totalmente ilegal.

Este suceso demostró una vez más las graves consecuencias de no seguir las normas de seguridad al buscar «hype» en las redes sociales.