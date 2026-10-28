Tailandia restablece el régimen sin visa para no perder a los turistas uzbekos

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Tailandia restablece el régimen sin visa para no perder a los turistas uzbekos

El gobierno tailandés en Uzbekistánse ve obligado a revisar su política de visados tras una caída drástica en el flujo de turistas y el cambio de destinos por parte de los operadores turísticos. Tras la cancelación del régimen sin visa de 60 días previamente introducido, el reino propone un nuevo alivio para compensar las pérdidas en el mercado turístico.

El Ministerio de Turismo del país ha tomado la iniciativa de restablecer un régimen sin visa de 15 díaspara los ciudadanos de Uzbekistán, México y Colombia. Este importante asunto será examinado oficialmente en la reunión del Comité de Política de Visados de Tailandia el 9 de noviembre.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Los cambios drásticos en el mercado turístico se explican por los siguientes factores:

  • Consecuencias de la cancelación del 15 de septiembre: Tailandia canceló inesperadamente el régimen sin visa de 60 días vigente para los ciudadanos uzbekos a partir del 15 de septiembre;

  • Complejidades para obtener la visa: La dificultad y el tiempo requerido para el proceso tuvieron un impacto negativo en los planes de viaje de los turistas;

  • Respuesta de los operadores turísticos y la alternativa vietnamita: En Uzbekistán, las grandes agencias de viajes cancelaron los tours a Tailandia debido a las barreras de visado y comenzaron a ofrecer activamente los centros turísticos de Vietnam como una alternativa más conveniente;

  • Riesgo de perder turistas: El desvío del flujo de turistas uzbekos hacia otros países asiáticos impulsó al sector turístico tailandés y al Ministerio de Turismo a actuar de inmediato.

¿Cuándo y cómo podría entrar en vigor el nuevo régimen?

  • Duración sin visa: En lugar de los 60 días anteriores, se propone un periodo de 15 días que cubre las vacaciones clásicas;

  • Fecha de decisión: La iniciativa el 9 de noviembre será discutida por el Comité de Política de Visados y, si se aprueba, se confirmará mediante los documentos normativos correspondientes;

  • Alcance: Además de Uzbekistán, esta lista incluye a México y Colombia, quienes también se espera que obtengan acceso sin visa a Tailandia por hasta 15 días.

Si la propuesta se aprueba en la reunión del 9 de noviembre, los turistas uzbekos podrán volver a viajar libremente a Phuket, Pattaya y otros centros turísticos populares de Tailandia durante la temporada de vacaciones de otoño-invierno sin las complicaciones de los visados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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