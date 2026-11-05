La población de Uzbekistán gasta una parte significativa de sus gastos de consumo, un promedio de 44,8% (casi 45% redondeado) solo en productos alimenticios básicos. Un mapa de clasificación global basado en estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Economic Research Service) confirma esta cifra.

Según la infografía presentada, Uzbekistán se encuentra entre los 10 países del mundo que destinan la mayor parte del presupuesto familiar a la alimentación, ocupando el séptimo lugar. Cabe destacar que las estadísticas nacionales registran una cifra aún más seria: según las encuestas de hogares de la Agencia de Estadística de la República de Uzbekistán, esta cifra puede alcanzar hasta el 56,5% de los gastos.

¿Qué dice la ley de Engel y por qué es un indicador importante?

En la ciencia económica existe la famosa ley de Engel que se considera el criterio principal para evaluar el nivel real de bienestar de la población:

Correlación entre ingresos y alimentación: Cuanto menor sea el ingreso real de una familia o sociedad, mayor será el porcentaje del presupuesto diario destinado a alimentos y productos;

Limitación del desarrollo: A medida que aumentan los ingresos, la proporción destinada a la alimentación disminuye drásticamente y los fondos restantes se destinan a la educación de los hijos, atención médica de calidad, viajes, comodidad personal y ahorros para el futuro;

Riesgo de inflación: Los altos gastos en alimentación significan que la población del país es extremadamente sensible y vulnerable a los cambios en los precios del mercado y a la inflación alimentaria.

Situación mundial: una diferencia drástica con los países desarrollados

Estos cálculos incluyen solo los productos comprados para el consumo en el hogar, excluyendo los gastos en restaurantes, cafeterías, bebidas alcohólicas y tabaco:

TOP 10 de países que más gastan en alimentación (según la infografía): Nigeria — 56% Myanmar — 55% Laos — 54% Kenia — 49% Turkmenistán — 46% Tanzania — 46% Uzbekistán — 45% (exactamente 44,8%) Camerún — 43% Costa de Marfil — 43% Kazajistán — 42% (exactamente 41,7%)

Indicadores de vecinos y países desarrollados: CEI y países cercanos: Ucrania — 42% (41,6%), Bielorrusia — 30,6% , Rusia — 26% (25,7%), Turquía — 22% ; Principales economías: La población de EE. UU. gasta solo 6% de sus gastos en alimentación. En el Reino Unido e Irlanda, esta cifra es del 8% , en Alemania y Noruega del 12% , mientras que en Francia y Japón es del 13% y 16% respectivamente.



Los expertos señalan que el factor principal para elevar el bienestar en Uzbekistán es garantizar el crecimiento de los ingresos reales de la población y fortalecer la competencia interna que garantice la estabilidad de los precios en el mercado alimentario.