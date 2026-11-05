«¡Tu legado vivirá para siempre!»: Golovkin reacciona a la decisión de Ronaldo

·4·Deportes
«¡Tu legado vivirá para siempre!»: Golovkin reacciona a la decisión de Ronaldo

El ex campeón mundial de peso mediano y leyenda viva del boxeo, Gennady Golovkin, reaccionó a la noticia de que Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su carrera con la selección nacional. La despedida de la estrella del fútbol de 41 años está causando un gran impacto en el mundo del deporte.

En el emotivo video de despedida publicado en redes sociales, Ronaldo escribió: «Portugal siempre estará en mi corazón». Bajo esta publicación, el famoso boxeador kazajo expresó sus sinceros pensamientos.

«Una verdadera leyenda»: el homenaje de Golovkin a Cristiano

Gennady Golovkin destacó la contribución incomparable del capitán portugués al deporte mundial:

  • Fuente de inspiración: «Una verdadera leyenda. ¡Sigue inspirando a personas en todo el mundo!» escribió Golovkin;

  • Legado imperecedero: «¡Tu legado vivirá para siempre!» declaró el célebre boxeador, elogiando la carrera de la estrella del fútbol.

Un gran reinado de 23 años en números

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con la camiseta nacional permanecerán como una de las cimas en la historia del deporte:

  • Un camino iniciado en 2003: Defendió el honor de la selección de Portugal de forma ininterrumpida desde 2003;

  • Récord mundial absoluto: El delantero disputó un total de 234 partidos con la selección nacional y anotó 146 goles contra sus rivales;

  • Títulos históricos: Como capitán, Ronaldo ganó la Eurocopa 2016 con Portugal y levantó el trofeo de la UEFA Nations League en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

Cristiano RonaldoGennady GolovkinSelección de PortugalFútbolBoxeo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?Ayer 22:23¿Cuál fue la reacción de Piers Morgan ante la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional?¿Cuál fue la reacción de Piers Morgan ante la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional?Ayer 20:44La Federación Portuguesa de Fútbol emite un comunicado oficial sobre Cristiano RonaldoLa Federación Portuguesa de Fútbol emite un comunicado oficial sobre Cristiano RonaldoAyer 19:21El discurso de despedida de Cristiano Ronaldo que conmovió al mundo: palabras sinceras para el pueblo portuguésEl discurso de despedida de Cristiano Ronaldo que conmovió al mundo: palabras sinceras para el pueblo portuguésAyer 18:15Una gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalUna gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalAyer 16:23Cristiano Ronaldo pone fin a su carrera con la selección de PortugalCristiano Ronaldo pone fin a su carrera con la selección de PortugalAyer 15:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis