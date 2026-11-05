«¡Tu legado vivirá para siempre!»: Golovkin reacciona a la decisión de Ronaldo

El ex campeón mundial de peso mediano y leyenda viva del boxeo, Gennady Golovkin, reaccionó a la noticia de que Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su carrera con la selección nacional. La despedida de la estrella del fútbol de 41 años está causando un gran impacto en el mundo del deporte.

En el emotivo video de despedida publicado en redes sociales, Ronaldo escribió: «Portugal siempre estará en mi corazón». Bajo esta publicación, el famoso boxeador kazajo expresó sus sinceros pensamientos.

«Una verdadera leyenda»: el homenaje de Golovkin a Cristiano

Gennady Golovkin destacó la contribución incomparable del capitán portugués al deporte mundial:

Fuente de inspiración: «Una verdadera leyenda. ¡Sigue inspirando a personas en todo el mundo!» escribió Golovkin;

Legado imperecedero: «¡Tu legado vivirá para siempre!» declaró el célebre boxeador, elogiando la carrera de la estrella del fútbol.

Un gran reinado de 23 años en números

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con la camiseta nacional permanecerán como una de las cimas en la historia del deporte: