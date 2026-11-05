Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?

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Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?

El entrenador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, reaccionó sobre la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo y su decisión de poner fin a su carrera internacional. En una entrevista concedida al prestigioso diario Record, el experimentado técnico destacó el lugar inestimable del capitán de 41 años, no solo en la selección, sino en la historia del deporte mundial.

Jesus enfatizó que, aunque la salida de Cristiano marca el fin de una era, su nombre y su legado permanecerán para siempre en los cimientos del deporte portugués.

« Cristiano es una parte inseparable de nuestro pueblo y nuestra historia »: El reconocimiento del entrenador

Jorge Jesus describió la contribución del capitán al desarrollo de la selección nacional de la siguiente manera:

  • Símbolo de la nación y fenómeno global: « Cristiano es una personalidad de talla mundial, un verdadero símbolo de Portugal y de la selección. Ha hecho una contribución inmensa e incalculable al equipo durante todos estos años »;

  • Un modelo para la nueva generación: « Para la juventud portuguesa, él es un verdadero icono, un modelo ideal de vida. Una gran parte de sus seguidores pertenece precisamente a la generación joven »;

  • Legado eterno: « Cristiano siempre será una parte integral de nuestro equipo, de nuestro pueblo y de nuestra gran historia ».

Un camino triunfal de 23 años iniciado en 2003

Cristiano Ronaldo al despedirse de la selección, deja atrás resultados inigualables:

  • La decisión histórica del 5 de noviembre: El legendario delantero puso fin a su carrera internacional el 5 de noviembre de 2026, declarando que era hora de pasar el relevo a la joven generación;

  • 23 años de reinado: Apareció por primera vez con la camiseta de Portugal en 2003 y defendió el honor del país durante 23 años;

  • Tres trofeos importantes: Bajo su capitanía, Ronaldo llevó a Portugal a su primer título continental, la Euro 2016, y a dos trofeos de la UEFA Nations League.

Cristiano RonaldoJorge JesusSelección de fútbol de PortugalEuro 2016Fútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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