«Me llena de horror, pero...»: ¿Por qué Carlos III no pidió disculpas en nombre del Reino Unido?

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«Me llena de horror, pero...»: ¿Por qué Carlos III no pidió disculpas en nombre del Reino Unido?

El monarca británico, el rey Carlos III, se negó a pedir disculpas oficialmente por el papel del Imperio Británico en la trata transatlántica de esclavos. Durante su discurso en la cumbre de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) en Antigua y Barbuda, el monarca optó por no ofrecer una disculpa formal, a pesar de la fuerte presión de las naciones caribeñas y la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, el rey reconoció abiertamente que estas páginas oscuras de la historia le causan una profunda tristeza, instando a centrarse en la cooperación futura en lugar de estancarse en los errores del pasado.

«Un legado de ancestros que no conocimos»: El polémico discurso del Rey

Desde la tribuna de la cumbre, Carlos III expresó las siguientes reflexiones sobre este doloroso tema de siglos de antigüedad:

  • Angustia profunda: «Esta página vergonzosa de la historia me llena de horror y mi corazón se llena de la más profunda tristeza. Sin embargo, la historia también nos enseña que el mal no debe tener la última palabra, y que la resiliencia y el coraje pueden superar juntos las injusticias más terribles», declaró.

  • La imposibilidad de elegir el pasado: «No podemos elegir el pasado. Es un legado dejado por ancestros que no conocimos, con todas sus complejidades. Este legado combina tanto logros como fracasos, el bien y el mal que ellos cometieron».

  • El servicio de la Marina Real: El monarca destacó especialmente que la Marina Real Británica (Royal Navy) desempeñó un papel clave y decisivo en su época, patrullando los mares para poner fin a la trata transatlántica de esclavos.

Londres y la cuestión de las reparaciones: ¿Habrá disculpas?

Los debates sobre cómo compensar las consecuencias de esta injusticia histórica se perciben de diversas maneras en los círculos políticos británicos:

  • La postura del Primer Ministro: Anteriormente, el Primer Ministro británico no había descartado por completo la posibilidad de pedir disculpas oficiales en nombre del Estado.

  • Rechazo a las reparaciones: Sin embargo, la oficina del jefe de gobierno emitió una declaración oficial subrayando firmemente que el Reino Unido no tiene intención de pagar reparaciones financieras a los países del Caribe por la era de la esclavitud, ni de discutir este asunto.

El legado de la trata de esclavos y la actitud hacia él siguen siendo uno de los temas diplomáticos más controvertidos entre los países de la Mancomunidad.

Carlos IIICommonwealthTrata de esclavosReparacionesReino Unido
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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