Riesgos de la inteligencia artificial y seguridad regional: El Presidente llegó a Astaná

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Riesgos de la inteligencia artificial y seguridad regional: El Presidente llegó a Astaná

El Presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev llegó el 5 de noviembre de 2026 a Astaná, capital de Kazajistán, en una visita de trabajo. Esta visita del jefe de Estado se realiza por invitación conjunta del Presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, y del Rey de Jordania, Abdalá II.

En el aeropuerto internacional de Astaná, el líder uzbeko fue recibido con honores por el Primer Ministro de Kazajistán, Oljas Bektenov, y otros representantes oficiales.

Agenda principal: el «Proceso de Áqaba» y la cumbre de líderes regionales

El evento principal de la visita está programado para el 6 de noviembre de 2026:

  • Formato internacional: Shavkat Mirziyoyev participará en el diálogo en el marco del prestigioso «Proceso de Áqaba» destinado a garantizar la seguridad internacional junto a los líderes de los países de Asia Central;

  • Cooperación de alto nivel: La cumbre examinará la coordinación de los esfuerzos de seguridad de los países de Asia Central y los mecanismos de lucha conjunta contra las nuevas amenazas globales con socios internacionales.

En el centro del debate: los riesgos de la inteligencia artificial

El tema más importante y urgente de la cumbre se dedicará a la lucha contra los riesgos digitales de nueva generación:

  • Seguridad de la inteligencia artificial: Problemas de información y ciberseguridad derivados del rápido desarrollo de las altas tecnologías y los sistemas de IA;

  • Amenaza del terrorismo y el extremismo: Medidas para establecer una barrera colectiva contra el riesgo de utilizar la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas con fines extremistas, radicales y destructivos;

  • Estabilidad regional: Protección del espacio informativo común de los países de Asia Central y adaptación de la arquitectura de seguridad regional a las amenazas modernas.

Se espera que esta reunión en Astaná sea un paso estratégico importante para fortalecer la paz y la estabilidad tecnológica en Asia Central ante las amenazas digitales modernas.

Shavkat MirziyoyevProceso de ÁqabaCumbre de AstanáAsia CentralCiberseguridad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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