Caos aéreo en Europa: 25 aviones desviados, alerta «código 7700» en pleno vuelo

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Caos aéreo en Europa: 25 aviones desviados, alerta «código 7700» en pleno vuelo

Una oleada masiva y coordinada de falsas amenazas de bomba en el espacio aéreo europeo ha desbaratado el tráfico aéreo en todo el continente. Decenas de aviones de pasajeros se vieron obligados a emitir señales de emergencia y cambiar su rumbo.

El prestigioso diario italiano Repubblica informa, citando a las autoridades de aviación, que en total al menos 25 vuelos comerciales recibieron advertencias sobre la presencia de explosivos a bordo. La mayoría realizó aterrizajes de emergencia en aeropuertos no previstos.

Alerta en vuelo y aterrizaje de emergencia en Venecia

Las amenazas anónimas crearon una situación grave, especialmente en las rutas hacia Italia y Europa Central:

  • 9 vuelos vinculados a Italia: Nueve de las aeronaves amenazadas estaban directamente relacionadas con aeropuertos italianos;

  • Desvío de un avión de Wizz Air: Un vuelo regular de la aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air que cubría la ruta de Praga a Roma fue desviado al aeropuerto de Venecia tras recibir una amenaza de bomba. El avión, los pasajeros y el equipaje fueron sometidos a una inspección completa por parte de los servicios de seguridad;

  • Señal de emergencia sobre París (Squawk 7700): Un Airbus A321-251N procedente de Lisboa activó el código internacional de emergencia 7700 al acercarse a París, informando de una situación anormal a bordo;

  • Amenaza en un vuelo rumano: Una alerta similar fue emitida por un Boeing 737-8H6 de una aerolínea rumana que volaba de Praga a Bucarest. La aeronave tuvo que descender bajo la supervisión de los servicios de emergencia.

«Un ataque híbrido bien planificado»: ¿Quién está detrás del caos?

Las autoridades europeas y expertos en seguridad aérea señalan que estos incidentes no son simples actos de vandalismo aleatorios:

  • Desestabilización dirigida: Estas amenazas simultáneas se consideran una operación híbrida coordinada destinada a crear pánico y desorden en las infraestructuras de transporte críticas de la UE;

  • Cartas de grupos radicales: Según datos del aeropuerto de Roma, parte de los mensajes de amenaza fueron enviados por correo electrónico en nombre de grupos radicales que buscan desestabilizar el cielo europeo;

  • Investigación internacional: Actualmente, las policías y servicios especiales de varios países europeos llevan a cabo una investigación conjunta para identificar el origen de estos mensajes.

Esta oleada de falsas alarmas ha demostrado la vulnerabilidad del sistema de transporte continental ante la presión psicológica y el «terrorismo telefónico», causando enormes pérdidas logísticas y financieras.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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