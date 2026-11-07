«La IA es el nuevo oro de EE. UU.»: Trump anuncia la era de la «superinteligencia» en medio de la crisis

El presidente estadounidense Donald Trump anunció su apoyo total al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) y propuso oficialmente introducir el término «superinteligencia» para la nueva etapa de la carrera tecnológica.

En una declaración en su red social Truth Social, el líder estadounidense afirmó que la Casa Blanca está lista para cooperar plenamente con las administraciones de todos los estados interesados en implementar innovaciones.

«Es oro puro»: la contundente declaración de Trump

Donald Trump, valorando el poder económico que las nuevas tecnologías traerán al país, respondió con firmeza a los escépticos y a quienes imponen restricciones:

Fuente de riqueza nacional: El presidente calificó los avances en IA como el verdadero «nuevo oro» de los Estados Unidos;

Crítica a las restricciones: El jefe de Estado enfatizó que solo una «dirección totalmente estúpida» podría renunciar a la inmensa riqueza que este sector aporta al país y a sus ciudadanos;

Cooperación amplia con los estados: El gobierno federal está abriendo las puertas para acelerar la infraestructura de inteligencia artificial en todas las regiones.

Crisis enWall Street y el intento de rescate mediante la revolución de la IA

La postura activa y decidida del líder de la Casa Blanca no es casual. Su intervención coincide con un colapso financiero masivo en las bolsas de Wall Street: