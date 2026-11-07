«La IA es el nuevo oro de EE. UU.»: Trump anuncia la era de la «superinteligencia» en medio de la crisis
El presidente estadounidense Donald Trump anunció su apoyo total al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) y propuso oficialmente introducir el término «superinteligencia» para la nueva etapa de la carrera tecnológica.
En una declaración en su red social Truth Social, el líder estadounidense afirmó que la Casa Blanca está lista para cooperar plenamente con las administraciones de todos los estados interesados en implementar innovaciones.
«Es oro puro»: la contundente declaración de Trump
Donald Trump, valorando el poder económico que las nuevas tecnologías traerán al país, respondió con firmeza a los escépticos y a quienes imponen restricciones:
Fuente de riqueza nacional: El presidente calificó los avances en IA como el verdadero «nuevo oro» de los Estados Unidos;
Crítica a las restricciones: El jefe de Estado enfatizó que solo una «dirección totalmente estúpida» podría renunciar a la inmensa riqueza que este sector aporta al país y a sus ciudadanos;
Cooperación amplia con los estados: El gobierno federal está abriendo las puertas para acelerar la infraestructura de inteligencia artificial en todas las regiones.
Crisis enWall Street y el intento de rescate mediante la revolución de la IA
La postura activa y decidida del líder de la Casa Blanca no es casual. Su intervención coincide con un colapso financiero masivo en las bolsas de Wall Street:
Pánico de 2 billones de dólares: En pocas horas de negociación, se perdieron casi 2 billones de dólares en capitalización de mercado debido a la caída drástica de las acciones de fabricantes de chips y gigantes tecnológicos;
Preocupación de los inversores: La victoria de candidatos del Partido Demócrata en gobernaciones clave durante las elecciones estadounidenses generó temores sobre posibles restricciones ambientales a la construcción de centros de datos que consumen mucha energía;
Objetivo de estabilizar el mercado: Según expertos, Trump intenta calmar a los grandes inversores en pánico y recuperar su confianza mediante sus resonantes declaraciones sobre la «superinteligencia» y la nueva ola tecnológica.
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