Pánico en Wall Street: El mercado de IA y chips se desploma en las bolsas mundiales

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Pánico en Wall Street: El mercado de IA y chips se desploma en las bolsas mundiales

El mercado bursátil estadounidense registró uno de los peores desplomes de los últimos años. El sector de alta tecnología, Nasdaq cayó repentinamente un 5,52% , mientras que el Dow Jones , que agrupa a los gigantes industriales, perdió más de 1800 puntos (-3,44%).

Calificada como un «incendio bursátil» por analistas de Reuters y CNBC, esta crisis financiera provocó la desaparición de casi 2 billones de dólares en capitalización de mercado en pocas horas.

La «masacre» de la IA y los fabricantes de microchips

El epicentro de las ventas de pánico durante la sesión fue la industria de la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) 12,25% , registrando el segundo peor resultado en la historia de las observaciones:

  • Nvidia: las acciones de la empresa, líder absoluto de la revolución de la IA, cayeron un 9,26% , perdiendo 374 mil millones de dólares en un día;

  • Micron, AMD y Marvell: los valores de cada uno de estos fabricantes de chips bajaron un 17% ;

  • SanDisk: cayó a un nivel récord en una sola sesión de 22,26% ;

  • Las pérdidas de los «Siete Magníficos»: los 7 gigantes tecnológicos más grandes de EE. UU. perdieron en total casi 900 mil millones de dólares en capitalización durante unas pocas horas de negociación.

El índice del miedo de Wall Street (VIX) saltó al ritmo más alto de los últimos dos años, más de un 65% .

¿Por qué los inversores comenzaron a huir?

Esta crisis surgió en el contexto del anuncio de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.:

  • Carrera por la gobernación y nuevos obstáculos: La victoria de los representantes del Partido Demócrata en estados clave generó preocupación entre los inversores sobre las restricciones ambientales. En particular, se esperan restricciones estrictas para la construcción de centros de datos de alto consumo energético necesarios para la IA;

  • Crisis de expectativas especulativas: Los financieros, al darse cuenta de que la rápida expansión de las tecnologías de IA podría ralentizarse, comenzaron a reevaluar los riesgos con urgencia. Muchos expertos llaman a esto el estallido de la «burbuja de IA» artificialmente inflada.

Las consecuencias llegaron a los mercados asiáticos: huida y nuevos riesgos

El pánico en Nueva York se extendió instantáneamente a la región de Asia-Pacífico:

  • Japón: tras las pérdidas de los exportadores de alta tecnología, el índice Nikkei 225 cayó de repente un 4,01% ;

  • Taiwán: las acciones de TSMC, el mayor contratista de chips del mundo, bajaron bruscamente, arrastrando al índice TWII un 2,36% hacia abajo;

  • Corea del Sur: debido a la caída de las cotizaciones de Samsung Electronics y SK Hynix, el índice Kospi perdió un 1,32% .

Los inversores buscan un refugio seguro:

El capital que salió del mercado bursátil se redirigió inmediatamente a activos protegidos. Como resultado, los precios de las materias primas en el mercado mundial subieron: el precio del petróleo crudo aumentó un 3–4% , mientras que el oro y la plata muestran su mayor crecimiento semanal desde finales del verano.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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