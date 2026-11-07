¿Ha estallado la « burbuja » de la inteligencia artificial? Nvidia, AMD y Samsung pierden cientos de miles de millones

El 5 de noviembre, el mercado bursátil estadounidense experimentó una de las ventas más bruscas de los últimos meses. El Nasdaq cayó un 5,52 %, entrando en zona de corrección, mientras que el Dow Jones perdió 1 833 puntos en un solo día. Las acciones de empresas de inteligencia artificial y fabricantes de microchips fueron especialmente golpeadas. Pero una pregunta clave preocupa al mercado: ¿podrán las enormes inversiones en IA generar los rendimientos esperados?

La fuerte caída en las operaciones de la Bolsa de Nueva York también afectó a los mercados financieros mundiales. Los inversores comenzaron a vender masivamente acciones de gigantes tecnológicos, y los valores de los fabricantes de chips cayeron en porcentajes de dos dígitos.

Esta situación está relacionada con la incertidumbre política tras las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., las nuevas preocupaciones sobre la infraestructura de inteligencia artificial y los enormes gastos de las empresas tecnológicas.

Según Reuters y Associated Press, los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente el 5 de noviembre. Fue uno de los peores días de negociación para el Nasdaq en 19 meses.

En un día En Wall Street¿cuánto dinero se perdió?

Al cierre de la jornada del 5 de noviembre, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron los siguientes resultados:

Nasdaq Composite — cayó un 5,52 % hasta los 24 315 puntos;

Dow Jones Industrial Average — perdió 1 833,06 puntos, o un 3,44 %, cerrando en 51 523,06 puntos;

S&P 500 — cayó un 4,36 % hasta los 7 353,73 puntos;

Russell 2000 — bajó un 4,45 %.

La situación del índice Nasdaq llamó especialmente la atención de los inversores. Cayó más de un 10 % respecto a su máximo histórico de octubre, lo que significa que se ha producido una «corrección» en el mercado bursátil.

El valor de mercado de las grandes empresas también se redujo drásticamente. La capitalización de las empresas del S&P 500 disminuyó en casi 3 billones de dólares. Las pérdidas en el índice Nasdaq-100 se estimaron en unos 2,3 billones de dólares.

Los «Siete Magníficos», que agrupan a las mayores empresas tecnológicas, también sufrieron un duro golpe. Su valor de mercado total se redujo en más de 1 billón de dólares.

Nvidia perdió 374 mil millones de dólares

Los principales objetivos de estas ventas fueron las empresas que fabrican microchips e infraestructura de centros de datos necesarios para las tecnologías de inteligencia artificial.

Una de las mayores pérdidas fue para Nvidia. Las acciones de la empresa, considerada uno de los principales beneficiarios de la revolución de la IA, cayeron un 9,26 % en un día. Como resultado, su valor de mercado disminuyó aproximadamente 374 mil millones de dólares.

Otros fabricantes de chips no pudieron escapar de la fuerte caída:

Micron acciones — 17,46 %;

AMD acciones — 17,26 %;

Broadcom acciones — 10,43 %;

SanDisk acciones — 22,26 %.

El índice Philadelphia Semiconductor Index (SOX), que sigue la industria de semiconductores, también cayó más de un 12 %.

Estas cifras muestran que los inversores se apresuraron a retirar sus fondos no solo de una o dos empresas, sino de todo el sector relacionado con la infraestructura de IA.

¿Qué asustó a los inversores: está estallando la burbuja de la IA?

Una de las razones importantes de los cambios bruscos en el mercado fueron los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., celebradas el 3 de noviembre.

El control de ambas cámaras del Congreso por parte del Partido Demócrata generó preocupaciones entre los inversores sobre posibles medidas regulatorias más estrictas en el campo de la inteligencia artificial.

Las posibles restricciones a la construcción de centros de datos preocuparon seriamente a los participantes del mercado.

La razón es que estos centros proporcionan la enorme potencia de cálculo necesaria para el funcionamiento de los sistemas de IA. Requieren mucha electricidad, sistemas de refrigeración, servidores y microchips.

Si la construcción de nuevos centros de datos se ralentiza o se dificulta la obtención de permisos, esto podría afectar a toda la cadena tecnológica. Empresas desde fabricantes de chips como Nvidia hasta proveedores de energía y equipos de servidores podrían verse perjudicadas.

Además, las expectativas de los inversores sobre el sector de la IA comenzaron a reevaluarse.

En los últimos años, las empresas tecnológicas anunciaron planes para invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA. Sin embargo, la rapidez y el grado en que estas inversiones generarán beneficios sigue siendo una de las principales dudas del mercado.

Algunos expertos señalan que el valor de las acciones podría haber superado los resultados financieros reales de las empresas. Por ello, la caída en las acciones relacionadas con la IA puede interpretarse como una revisión de las expectativas excesivamente altas en el sector tecnológico.

El pánico también se extendió a los mercados asiáticos

Las ventas masivas en EE. UU. también presionaron las acciones de las empresas tecnológicas en Asia.

Se observaron pérdidas especialmente en mercados dependientes de la producción de chips y la exportación de productos de alta tecnología.

En la jornada del 6 de noviembre, el índice Kospi de Corea del Sur cayó casi un 6 %, y el índice TAIEX de Taiwán un 4,6 %. El índice Nikkei 225 de Japón también perdió alrededor de un 6 %.

En Corea del Sur la caída de las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix presionó al mercado. En Taiwán, aumentaron las preocupaciones sobre TSMC, uno de los mayores fabricantes de microchips por contrato del mundo.

Esta situación demostró una vez más que los cambios en el mercado de la IA afectan no solo a los gigantes tecnológicos estadounidenses, sino a toda la cadena de suministro de chips a nivel mundial.

Los inversores buscan seguridad, pero la situación del mercado aún no es estable

Durante periodos de ventas masivas, los inversores suelen salir de las acciones y centrarse en activos considerados relativamente seguros.

Esta vez se observó una mayor demanda de bonos del Tesoro estadounidense. Al mismo tiempo, hubo cambios en los mercados de materias primas. El 5 de noviembre, el precio del petróleo Brent subió un 4,6 % y el WTI un 3,35 %.

Las fluctuaciones bruscas del mercado se reflejaron en el índice de riesgo VIX. Algunos datos mostraron que el índice subió casi un 70 % en un día, lo que refleja la creciente preocupación e incertidumbre entre los inversores.

Sin embargo, el 6 de noviembre se observó una recuperación parcial en el mercado estadounidense: el Nasdaq subió un 1,1 % y el S&P 500 un 0,3 %. El Dow Jones siguió cayendo un 0,5 %. Por tanto, a pesar de la recuperación de un día, los resultados semanales siguieron siendo negativos para los principales índices.

¿Es una simple corrección o el inicio de una crisis mayor?

Por ahora, no hay motivos suficientes para considerar esta caída como el inicio de una nueva crisis financiera. Sin embargo, el evento fue una seria advertencia para los inversores.

Las enormes inversiones en IA, la construcción de centros de datos, la demanda de electricidad y los futuros ingresos de las empresas tecnológicas podrían evaluarse ahora con mayor rigor.

Lo más importante es que los eventos del mercado demostraron una verdad: incluso las empresas tecnológicas más grandes e influyentes del mundo pueden ser vulnerables ante decisiones políticas, expectativas económicas y el estado de ánimo de los inversores.

Es probable que la inteligencia artificial siga siendo una de las tecnologías más importantes del futuro. Pero esto no significa que las acciones de todas las empresas del sector seguirán subiendo siempre. Ahora, el criterio principal para los inversores no es solo la perspectiva de la tecnología, sino cuándo y cómo los miles de millones invertidos se convertirán en beneficios reales.