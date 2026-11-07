Limpieza del hogar y trabajo en fábrica: ¿de qué es capaz el robot humanoide de Xiaomi?
En la prestigiosa Conferencia Mundial de Internet celebrada en Wuzhen, China, Xiaomi presentó sus últimos avances revolucionarios en robótica e AI. Durante el evento, se presentó una base de modelo Xiaomi-Robotics-1 especializada en navegación autónoma y resolución de tareas complejas en entornos domésticos.
Equipado con este sistema, el robot humanoide fue probado en condiciones reales en el complejo residencial Xiaomi Youth Apartments, destinado a los empleados de la empresa, registrando resultados sorprendentes.
3 habitaciones, más de 50 tareas: ¿cómo fue la prueba en casa?
El robot, impulsado por AI, demostró que puede realizar tareas domésticas complejas de forma totalmente autónoma sin ayuda humana:
Cadena de tareas ininterrumpida: El robot completó una serie de más de 50 tareas en más de 30 minutos sin cometer errores;
Movimiento totalmente autónomo: El dispositivo se movió libremente por 3 habitaciones sin intervención humana, planificando todos los procesos de forma independiente;
Resolución de complejidades domésticas: El robot logró realizar con éxito tareas delicadas como ordenar sofás y escritorios, clasificar residuos, organizar objetos pequeños y realizar una inspección general de la vivienda.
Revolución industrial: turno completo de 8 horas en una fábrica de automóviles
Xiaomi demostró en la práctica que esta plataforma inteligente es tan eficaz en la industria pesada como en los hogares:
Un robot que corrige sus propios errores: El robot humanoide de la empresa completó con éxito un turno de 8 horas en una planta de ensamblaje de automóviles, sin interrupciones y corrigiendo por sí mismo los pequeños errores que surgieron;
Un «cerebro» universal único: El fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, destacó que tanto el robot que realiza tareas domésticas como el humanoide que trabaja en la línea de montaje automotriz utilizan en segundo plano la misma base de modelo Xiaomi-Robotics-1 basada en AI.
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