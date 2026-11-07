Limpieza del hogar y trabajo en fábrica: ¿de qué es capaz el robot humanoide de Xiaomi?

En la prestigiosa Conferencia Mundial de Internet celebrada en Wuzhen, China, Xiaomi presentó sus últimos avances revolucionarios en robótica e AI. Durante el evento, se presentó una base de modelo Xiaomi-Robotics-1 especializada en navegación autónoma y resolución de tareas complejas en entornos domésticos.

Equipado con este sistema, el robot humanoide fue probado en condiciones reales en el complejo residencial Xiaomi Youth Apartments, destinado a los empleados de la empresa, registrando resultados sorprendentes.

3 habitaciones, más de 50 tareas: ¿cómo fue la prueba en casa?

El robot, impulsado por AI, demostró que puede realizar tareas domésticas complejas de forma totalmente autónoma sin ayuda humana:

Cadena de tareas ininterrumpida: El robot completó una serie de más de 50 tareas en más de 30 minutos sin cometer errores;

Movimiento totalmente autónomo: El dispositivo se movió libremente por 3 habitaciones sin intervención humana, planificando todos los procesos de forma independiente;

Resolución de complejidades domésticas: El robot logró realizar con éxito tareas delicadas como ordenar sofás y escritorios, clasificar residuos, organizar objetos pequeños y realizar una inspección general de la vivienda.

Revolución industrial: turno completo de 8 horas en una fábrica de automóviles

Xiaomi demostró en la práctica que esta plataforma inteligente es tan eficaz en la industria pesada como en los hogares: