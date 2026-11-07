¿Qué hace destacar a la nueva estrella del Manchester City?

«Manchester City», el exdefensor Micah Richards elogió la sensacional incorporación estival del club, el centrocampista Elliot Anderson, por su adaptación y el nivel de juego que está demostrando. Cabe recordar que el internacional inglés de 24 años llegó a los «Citizens» procedente del Nottingham Forest durante el mercado de verano por una cifra récord de 116 millones de libras esterlinas ».

En una entrevista con Goal, el exdefensor admitió que al principio tenía dudas sobre este fichaje, pero enfatizó que el carácter y la consistencia del jugador han respondido a todas las preguntas.

«Al principio era escéptico, pero ahora es el mejor»: la confesión de Richards

Al hablar sobre cómo el jugador se ha integrado en un entorno lleno de estrellas, Micah Richards comentó:

Adaptación y carácter: «No era cuestión de talento. Es un jugador extremadamente fuerte que ya ha demostrado que puede rendir al más alto nivel y vestir la camiseta de la selección inglesa. Pero a veces todo depende del carácter. ¿Cómo te adaptas a un colectivo lleno de grandes estrellas y jugadores que lo han ganado todo? A pesar de un inicio complicado, actualmente lo considero el mejor jugador del Manchester City esta temporada», afirmó el exdefensor.

Potencial ofensivo: El experto también expresó su confianza en que la eficacia de Anderson en la línea de ataque aumentará aún más: «Creo que es capaz de mucho más. Todo depende de las tareas y responsabilidades que se le asignen en el campo».

Comparación con Rodri: Diferencias en el estilo de juego

Richards también analizó las diferencias entre Rodri, el eje central, y Anderson:

Control y tempo: Cuando Rodri está en el campo, actúa como un director de orquesta, controlando el ritmo del juego, manteniendo la posesión y superando la presión;

Dinamismo y movilidad: «Anderson también puede controlar el juego, pero es mucho más dinámico, rápido y móvil que Rodri», destacó Richards.

Cifras de la temporada:

Número de partidos: 14 encuentros;

Estadísticas: 1 gol y 2 asistencias;

Valor de transferencia: 116 millones de libras esterlinas.

Las actuaciones seguras del joven centrocampista, especialmente en los choques clave de la Champions League y la Premier League, están elevando el juego del equipo a un nuevo nivel.