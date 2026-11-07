En Japón, los participantes crean ilusiones increíbles con sus cuerpos (video)

En el famoso programa japonés «Masquerade» (Kasou Taishou), los participantes sorprenden al público con su creatividad y habilidad. Utilizando objetos cotidianos, disfraces caseros y movimientos corporales, presentan ilusiones inusuales en el escenario.

Emitido desde 1979, el programa transforma ideas sencillas en espectáculos complejos mediante el trabajo en equipo, la coordinación precisa y la imaginación.

En las actuaciones, el cuerpo humano se convierte en una herramienta para crear diversas formas e imágenes. Como resultado, los espectadores son testigos de escenas inesperadas y efectos visuales fascinantes.

Los clips de video provienen del programa «Masquerade» del canal Nippon TV.