En Japón, los participantes crean ilusiones increíbles con sus cuerpos (video)

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En Japón, los participantes crean ilusiones increíbles con sus cuerpos (video)

En el famoso programa japonés «Masquerade» (Kasou Taishou), los participantes sorprenden al público con su creatividad y habilidad. Utilizando objetos cotidianos, disfraces caseros y movimientos corporales, presentan ilusiones inusuales en el escenario.

Emitido desde 1979, el programa transforma ideas sencillas en espectáculos complejos mediante el trabajo en equipo, la coordinación precisa y la imaginación.

En las actuaciones, el cuerpo humano se convierte en una herramienta para crear diversas formas e imágenes. Como resultado, los espectadores son testigos de escenas inesperadas y efectos visuales fascinantes.

Los clips de video provienen del programa «Masquerade» del canal Nippon TV.

MasqueradeKasou TaishouNippon TVJapónIlusión
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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