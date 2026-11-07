El famoso árbol de Navidad de Nueva York emprende un viaje de 322 kilómetros

El famoso árbol de Navidad que se instala cada año en el Rockefeller Center de Estados Unidos ha comenzado su largo viaje. El 5 de noviembre, este árbol gigante de 75 años, 23 metros de altura y casi 11 toneladas de peso, fue talado y cargado en un camión especial.

El árbol está siendo trasladado al Rockefeller Center de Nueva York. Su llegada está prevista para el 7 de noviembre. El transporte requiere un vehículo especial y una preparación adecuada, ya que su gran tamaño y peso exigen medidas de precaución especiales durante el trayecto.

Una vez instalado en el Rockefeller Center, el árbol será decorado para las fiestas. Se colocarán más de 50 000 luces de colores en sus ramas y la famosa estrella de Swarovski se ubicará en la cima.

El 2 de diciembre se celebrará la ceremonia tradicional y las luces del árbol se encenderán por primera vez. Este evento es una de las tradiciones navideñas más esperadas en Nueva York. El árbol gigante del Rockefeller Center atrae a miles de residentes y turistas.