«Pido disculpas a los jugadores»: Ruziqul Berdiyev habla sobre la difícil victoria en Bujará

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«Pido disculpas a los jugadores»: Ruziqul Berdiyev habla sobre la difícil victoria en Bujará

En un encuentro crucial correspondiente a la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán, el equipo de Nasaf logró una victoria trabajada y difícil por 1-0 como visitante ante el FK Bujará.

Tras el partido, el entrenador del equipo visitante, Ruziqul Berdiyev participó en la rueda de prensa. Al responder preguntas sobre el agotador viaje, que incluyó una espera de 8 horas en el aeropuerto, las bajas en la plantilla y un posible descanso en su carrera, el experimentado técnico criticó duramente la calidad del campo en Bujará y pidió disculpas formalmente a los jugadores de ambos equipos.

«No había visto un campo así en mucho tiempo»: Crítica severa al estado del terreno

Ruziqul Berdiyev aclaró por qué la calidad del juego se redujo a pelotazos largos y duelos físicos:

  • El coraje de los jugadores: «Personalmente, pido disculpas a los jugadores de ambos equipos. Es una situación muy difícil obligarlos a jugar en un campo así. No había visto un terreno de juego igual en los alrededores. Jugar en un césped así es un acto de verdadero valor»;

  • Impacto táctico: «En cuanto al partido, no podía ser de otra manera en un campo en estas condiciones: solo pases largos, duelos aéreos y jugadas a balón parado. A pesar de ello, los chicos lucharon hasta el final y consiguieron tres puntos importantes».

8 horas en el aeropuerto, bajas y lesiones

El entrenador también detalló la fatiga acumulada por los viajes nacionales e internacionales y la ausencia de jugadores clave:

  • Las dificultades del viaje: El equipo llegó tras largos vuelos y tuvo que esperar 8 horas en el aeropuerto. Esto supuso una carga física importante para los jugadores;

  • El estado de Abdurahmatov y Bahromov: «Zafarmurod Abdurahmatov y Sardor Bahromov fueron bajas importantes para nosotros. Bahromov arrastraba una lesión del partido anterior. No quisimos arriesgar con Abdurahmatov debido a una leve molestia en la pierna. Además, Murod Rahmatov tampoco pudo jugar. A pesar de todo, los chicos supieron encontrar la fuerza mental necesaria».

«Ayudaré al equipo tanto como sea necesario»

El entrenador de Nasaf respondió con sinceridad sobre las pausas (año sabático) que toman grandes técnicos como Guardiola y Ancelotti:

«Por supuesto, somos humanos y nos cansamos. Ha habido momentos en los que he querido descansar un poco, ya lo he dicho antes. Un descanso no vendría mal. Pero por ahora, seré breve: serviré y ayudaré al club y al equipo tanto tiempo como me necesiten».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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