3 medallas de oro para Akbar Djuraev: Sensación de Uzbekistán en el Campeonato Mundial

·123·Deportes
3 medallas de oro para Akbar Djuraev: Sensación de Uzbekistán en el Campeonato Mundial

El prestigioso Campeonato Mundial de halterofilia senior, celebrado en Ningbo, China, ha llegado oficialmente a su fin.

Durante casi dos semanas, el equipo nacional de Uzbekistán, compuesto por ocho atletas, logró un resultado histórico en una competición donde compitieron los mejores levantadores del planeta.

Medallero: Uzbekistán en el top 3 mundial

Al finalizar la competición, Uzbekistán se situó en los puestos más altos del medallero general, junto a las naciones más poderosas:

  • 1er lugar — RPDC: Corea del Norte demostró un liderazgo absoluto, terminando en 1er lugar con un total de 34 medallas (20 de oro, 8 de plata, 6 de bronce);

  • 2do lugar — China: Los anfitriones ocuparon el 2do lugar con un total de 33 medallas (17 de oro, 10 de plata, 6 de bronce);

  • 3er lugar — Uzbekistán y Bulgaria: Gracias a la calidad de sus medallas de oro, nuestra delegación alcanzó un honorable 3er lugar mundial, empatando con Bulgaria.

Medallero general del Campeonato Mundial

Puesto

País

Oro

Plata

Bronce

Total

Estado

1

RPDC

20

8

6

34

Líder absoluto

2

China

17

10

6

33

Equipo anfitrión

3

Uzbekistán

3

0

0

3

En el top 3 por número de medallas de oro

3

Bulgaria

3

0

0

3

En el top 3 por número de medallas de oro

3 medallas de oro para Akbar Djuraev: Sensación de Uzbekistán en el Campeonato Mundial

El triunfo de Akbar Djuraev y la valentía de los entrenadores

En este prestigioso torneo, las tres medallas de oro del equipo de Uzbekistán fueron aportadas por el campeón olímpico Akbar Djuraev . Demostró una vez más que no tiene rival en su categoría de peso, logrando el título de campeón absoluto.

Participar con solo ocho atletas y obtener el tercer lugar entre cientos de deportistas mundiales es el resultado directo de la excelencia de la escuela uzbeka de halterofilia y del arduo trabajo del cuerpo técnico.

HalterofiliaAkbar DjuraevCampeonato MundialFederación Uzbeka de HalterofiliaDeporte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo récord mundial: Akbar Djuraev gana el oro en el Campeonato Mundial de China (video)Nuevo récord mundial: Akbar Djuraev gana el oro en el Campeonato Mundial de China (video)6 noviembre 18:3470 medallas y un récord mundial: Uzbekistán termina en el top 5 de los Juegos Asiáticos70 medallas y un récord mundial: Uzbekistán termina en el top 5 de los Juegos Asiáticos4 octubre 21:25Akbar Djuraev bate un récord mundial en Aichi-NagoyaAkbar Djuraev bate un récord mundial en Aichi-Nagoya29 septiembre 12:09Resultado histórico de Akbar Djuraev: medalla de oro y varios récords nuevosResultado histórico de Akbar Djuraev: medalla de oro y varios récords nuevos29 septiembre 12:12«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!17 septiembre 09:20Resumen del 10º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán es 4º, Kazajistán cae al 8º puestoResumen del 10º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán es 4º, Kazajistán cae al 8º puesto29 septiembre 21:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?