El prestigioso Campeonato Mundial de halterofilia senior, celebrado en Ningbo, China, ha llegado oficialmente a su fin.

Durante casi dos semanas, el equipo nacional de Uzbekistán, compuesto por ocho atletas, logró un resultado histórico en una competición donde compitieron los mejores levantadores del planeta.

Medallero: Uzbekistán en el top 3 mundial

Al finalizar la competición, Uzbekistán se situó en los puestos más altos del medallero general, junto a las naciones más poderosas:

1er lugar — RPDC: Corea del Norte demostró un liderazgo absoluto, terminando en 1er lugar con un total de 34 medallas (20 de oro, 8 de plata, 6 de bronce);

2do lugar — China: Los anfitriones ocuparon el 2do lugar con un total de 33 medallas (17 de oro, 10 de plata, 6 de bronce);

3er lugar — Uzbekistán y Bulgaria: Gracias a la calidad de sus medallas de oro, nuestra delegación alcanzó un honorable 3er lugar mundial, empatando con Bulgaria.

Medallero general del Campeonato Mundial

Puesto País Oro Plata Bronce Total Estado 1 RPDC 20 8 6 34 Líder absoluto 2 China 17 10 6 33 Equipo anfitrión 3 Uzbekistán 3 0 0 3 En el top 3 por número de medallas de oro 3 Bulgaria 3 0 0 3 En el top 3 por número de medallas de oro

El triunfo de Akbar Djuraev y la valentía de los entrenadores

En este prestigioso torneo, las tres medallas de oro del equipo de Uzbekistán fueron aportadas por el campeón olímpico Akbar Djuraev . Demostró una vez más que no tiene rival en su categoría de peso, logrando el título de campeón absoluto.

Participar con solo ocho atletas y obtener el tercer lugar entre cientos de deportistas mundiales es el resultado directo de la excelencia de la escuela uzbeka de halterofilia y del arduo trabajo del cuerpo técnico.