¿Cambiará el orden mundial?: ¿Qué quiere negociar Trump con Putin y Xi Jinping?

El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho una declaración importante que ha causado un gran revuelo en el escenario geopolítico mundial. El jefe de la Casa Blanca anunció que planea celebrar una reunión tripartita con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping como parte de su próxima visita a China.

En una declaración transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Casa Blanca, Trump también reveló la agenda principal de este posible encuentro, que reuniría a los líderes de las tres naciones más poderosas del planeta.

La declaración de Trump y los detalles clave

El discurso del jefe de la Casa Blanca se centró en los siguientes aspectos cruciales, en un momento de mayor inseguridad internacional y carrera armamentista nuclear:

Plan de la reunión del «trío»: En su discurso, Trump afirmó: «Creo que me reuniré con Xi y Putin», expresando así su firme deseo de mantener un diálogo tripartito;

Tema principal — Desnuclearización: El presidente estadounidense subrayó que la cuestión del desarme nuclear mundial (desnuclearización) sería una prioridad en la agenda de la cumbre: «Discutiremos en detalle muchos temas, incluido el de la desnuclearización»;

Ubicación — Territorio chino: El hecho de que se espere que la reunión se celebre en Pekín demuestra que el centro del equilibrio diplomático se está desplazando hacia la región asiática.

Importancia global: ¿Por qué es importante esta reunión?

La reunión de los líderes de Estados Unidos, Rusia y China alrededor de una misma mesa podría convertirse en el evento diplomático más importante de los últimos años:

Factor Importancia e impacto esperado Seguridad nuclear En un momento en que los tratados de control de armas estratégicas están estancados, un acuerdo del «gran trío» podría ser una garantía importante. Tensión geopolítica Posibilidad de aliviar el conflicto en torno a Ucrania, la cuestión de Taiwán y las tensiones en Oriente Medio. Relaciones económicas Una plataforma directa para discutir aranceles comerciales, sanciones y presiones sancionatorias entre Estados Unidos, China y Rusia.

Reacción de la comunidad internacional y del Kremlin

Aunque Pekín y Moscú aún no han anunciado una confirmación oficial sobre las fechas y el formato exactos de esta reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había declarado anteriormente que un posible encuentro entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos sería el centro de atención mundial.

Si las partes aceptan oficialmente este formato, se espera que la cumbre en China se convierta en el escenario de negociaciones geopolíticas más decisivo de los próximos años.