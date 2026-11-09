El futuro de la humanidad en el espacio: la NASA lanza una convocatoria para vivir y trabajar en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha comenzado a reclutar a una nueva generación de astronautas como parte de la expansión del programa Artemis. Los participantes de esta misión no solo tendrán la tarea de pisar la superficie lunar, sino también de vivir y trabajar en una base científica que se construirá allí, sentando las bases para los primeros vuelos tripulados a Marte.

Recepción de solicitudes Hasta el 3 de diciembre La fecha límite está en curso. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante un espectáculo aéreo en el Centro Espacial Kennedy, calificó esto como «una oportunidad única para unirse a las filas de la NASA y definir el destino de la humanidad en el espacio».

Requisitos principales para los candidatos

La NASA ha establecido criterios de calificación muy altos para los participantes en esta nueva fase de selección:

Ciudadanía: Los candidatos deben ser obligatoriamente ciudadanos de los Estados Unidos;

Nivel educativo: Máster en ciencias naturales, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), cualificación médica, formación en escuela de pilotos de prueba o al menos 2 años de experiencia en un doctorado relevante;

Cualificación profesional: Al menos 3 años de experiencia profesional práctica en el campo correspondiente;

Horas de vuelo para pilotos: Al menos 750 horas como comandante de aeronave en aviones a reacción de alta velocidad, 1,500 horas en otros tipos de aviones o 1,000 horas en helicópteros.

Proceso de selección y estadísticas

El cuerpo de astronautas de la NASA se ha formado desde la década de 1960. Las etapas principales del nuevo reclutamiento y las cifras históricas son las siguientes:

Indicador Cifra / Fecha Nota Fecha límite de solicitud Hasta el 3 de diciembre Fase inicial de selección Finalización de la selección definitiva Finales de 2027 Los ganadores son seleccionados y comienza el entrenamiento Número de astronautas activos 32 personas Astronautas en servicio en la plantilla de la NASA Total histórico 370 personas Especialistas seleccionados desde la década de 1960 Resultado de la última selección (2024–2025) 10 admitidos Seleccionados entre más de 8,000 candidatos

Plan para 2028 y obstáculos emergentes

La administración estadounidense tiene como objetivo volver a llevar humanos a la superficie lunar en 2028. En este gigantesco proyecto, las empresas espaciales privadas de Elon Musk, SpaceX y de Jeff Bezos, Blue Origin ayudarán directamente con vehículos de vuelo y aterrizaje.

Sin embargo, la nueva misión enfrenta algunos retrasos técnicos:

Según el periódico The Washington Post, la empresa Axiom Space elegida como contratista principal para la producción de trajes espaciales de nueva generación, corre el riesgo de no cumplir con los plazos.

Si los trajes y los sistemas de seguridad no se prueban completamente antes de 2028, la fecha del vuelo tripulado a la Luna podría retrasarse.

A pesar de ello, la NASA está acelerando los trabajos para crear la infraestructura de la base lunar y la selección de candidatos para la misión a Marte.