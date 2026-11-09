El futuro de la humanidad en el espacio: la NASA lanza una convocatoria para vivir y trabajar en la Luna

·5·Mundo
El futuro de la humanidad en el espacio: la NASA lanza una convocatoria para vivir y trabajar en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha comenzado a reclutar a una nueva generación de astronautas como parte de la expansión del programa Artemis. Los participantes de esta misión no solo tendrán la tarea de pisar la superficie lunar, sino también de vivir y trabajar en una base científica que se construirá allí, sentando las bases para los primeros vuelos tripulados a Marte.

Recepción de solicitudes Hasta el 3 de diciembre La fecha límite está en curso. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante un espectáculo aéreo en el Centro Espacial Kennedy, calificó esto como «una oportunidad única para unirse a las filas de la NASA y definir el destino de la humanidad en el espacio».

Requisitos principales para los candidatos

La NASA ha establecido criterios de calificación muy altos para los participantes en esta nueva fase de selección:

  • Ciudadanía: Los candidatos deben ser obligatoriamente ciudadanos de los Estados Unidos;

  • Nivel educativo: Máster en ciencias naturales, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), cualificación médica, formación en escuela de pilotos de prueba o al menos 2 años de experiencia en un doctorado relevante;

  • Cualificación profesional: Al menos 3 años de experiencia profesional práctica en el campo correspondiente;

  • Horas de vuelo para pilotos: Al menos 750 horas como comandante de aeronave en aviones a reacción de alta velocidad, 1,500 horas en otros tipos de aviones o 1,000 horas en helicópteros.

Proceso de selección y estadísticas

El cuerpo de astronautas de la NASA se ha formado desde la década de 1960. Las etapas principales del nuevo reclutamiento y las cifras históricas son las siguientes:

Indicador

Cifra / Fecha

Nota

Fecha límite de solicitud

Hasta el 3 de diciembre

Fase inicial de selección

Finalización de la selección definitiva

Finales de 2027

Los ganadores son seleccionados y comienza el entrenamiento

Número de astronautas activos

32 personas

Astronautas en servicio en la plantilla de la NASA

Total histórico

370 personas

Especialistas seleccionados desde la década de 1960

Resultado de la última selección (2024–2025)

10 admitidos

Seleccionados entre más de 8,000 candidatos

Plan para 2028 y obstáculos emergentes

La administración estadounidense tiene como objetivo volver a llevar humanos a la superficie lunar en 2028. En este gigantesco proyecto, las empresas espaciales privadas de Elon Musk, SpaceX y de Jeff Bezos, Blue Origin ayudarán directamente con vehículos de vuelo y aterrizaje.

Sin embargo, la nueva misión enfrenta algunos retrasos técnicos:

  • Según el periódico The Washington Post, la empresa Axiom Space elegida como contratista principal para la producción de trajes espaciales de nueva generación, corre el riesgo de no cumplir con los plazos.

  • Si los trajes y los sistemas de seguridad no se prueban completamente antes de 2028, la fecha del vuelo tripulado a la Luna podría retrasarse.

A pesar de ello, la NASA está acelerando los trabajos para crear la infraestructura de la base lunar y la selección de candidatos para la misión a Marte.

NASAArtemisSpaceXAxiom SpaceEspacio
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Involucrado el hijo de Trump: ¿Por qué los astronautas estadounidenses se quedan sin trajes para ir a la Luna?Involucrado el hijo de Trump: ¿Por qué los astronautas estadounidenses se quedan sin trajes para ir a la Luna?Ayer 12:55El jefe de la NASA admite que EE. UU. solo regresará a la Luna con la ayuda de empresas privadasEl jefe de la NASA admite que EE. UU. solo regresará a la Luna con la ayuda de empresas privadas29 agosto 10:25La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesLa NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajes3 septiembre 20:57Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunarEstados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunar15 agosto 09:51SpaceX lanzará su próxima nave de carga el 13 de octubreSpaceX lanzará su próxima nave de carga el 13 de octubre8 octubre 16:13SpaceX muestra nuevas imágenes del cohete Falcon HeavySpaceX muestra nuevas imágenes del cohete Falcon Heavy29 septiembre 11:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol