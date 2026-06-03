Uzbekos arrestados en EE. UU. por organizar carreras callejeras

Durante una redada contra carreras callejeras ilegales en Ohio, EE. UU., un grupo de uzbekos fue arrestado por las fuerzas del orden. El incidente ocurrió cerca del famoso estadio Paycor en Cincinnati.

Según el medio local WCPO, la seguridad del estadio informó a la policía cerca de la medianoche que se estaban realizando maniobras peligrosas y carreras ilegales con automóviles en la zona.

Las fuerzas del orden que llegaron al lugar arrestaron a seis personas. Los documentos judiciales indican que todos son ciudadanos de Uzbekistán.

Según los investigadores, Temur Nurmatov, de 28 años, está acusado de organizar carreras de arrancones ilegales y allanamiento de propiedad privada. Presuntamente realizó maniobras peligrosas en un Ford Mustang, dejando marcas específicas en el asfalto al quemar llanta.

Se informó que la unidad de drones de la policía lo monitoreó durante casi media hora.

Además, Madina Esenova, de 19 años, Bekdillo Hamidullayev, de 23 años, Dilmurod Nurmatov, de 21 años, Ahmadjon Valiyev, de 28 años, y Mumtozaxon Zaburova, de 23 años, son sospechosos de ingresar ilegalmente al recinto del estadio.

Durante el operativo, cinco vehículos fueron llevados al depósito. Las autoridades también identificaron numerosas marcas de neumáticos dejadas por derrapes peligrosos realizados alrededor de las puertas del estadio.

El incidente también llamó la atención de las autoridades de la ciudad. Horas después, el Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal de Cincinnati aprobó un proyecto de resolución que propone nuevas medidas estrictas contra las carreras callejeras ilegales.

Según la propuesta, los participantes en tales carreras podrían enfrentar multas de 1.250 dólares por una primera infracción y hasta 2.500 dólares por reincidencia. Además, se planea la confiscación de los vehículos involucrados por hasta seis meses.