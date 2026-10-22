Una madre y su hija comparten un mechón de pelo blanco idéntico: una semejanza única que asombra a todos

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Una madre y su hija comparten un mechón de pelo blanco idéntico: una semejanza única que asombra a todos

La presentadora nigeriana Elma Godwin y su segunda hija nacieron con una característica genética única. Ambas tienen un mechón de pelo blanco en el mismo lugar de la frente. Este parecido inusual ha despertado un gran interés en las redes sociales.

Elma cuenta que vive con este mechón blanco desde que nació. Esta característica, relacionada con la falta de pigmentación en una zona específica del cabello, se llama poliosis. Hasta los 24 años, la presentadora nunca había conocido a nadie igual. Solo al ver a personas con la misma particularidad en redes sociales comprendió que no estaba sola.

Sin embargo, el evento más sorprendente de su vida ocurrió cuando nació su segunda hija. Antes de que cortaran el cordón umbilical, Elma se fijó en el cabello de la bebé. La niña nació con un mechón blanco en el mismo lugar de la frente, exactamente igual que su madre.

Como su hija mayor no tenía esta marca, la apariencia única de la recién nacida también dejó atónito al personal médico que participó en el parto.

Tras este suceso, la presentadora hizo un llamamiento a las personas con la misma característica física, animándolas a no avergonzarse de su singularidad y a no ocultarla.

Los usuarios de las redes sociales no quedaron indiferentes ante esta historia. Algunos escribieron que el suceso les conmovió profundamente, mientras que otros destacaron que la niña no se sentirá sola al crecer, ya que tiene a su madre a su lado, quien comparte la misma particularidad.

Elma GodwinPoliosisGenéticaMadreHija
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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