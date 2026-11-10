El cielo cerrado, resuenan explosiones: ¿Qué ocurrió en la capital de Arabia Saudita?

La mañana del martes, se escucharon fuertes explosiones consecutivas en Riad, la capital de Arabia Saudita. Según informa el Arab Journal, citando a la agencia France-Presse (AFP), las inesperadas explosiones causaron gran preocupación en la ciudad y sus alrededores. Tras el incidente, un importante puerto aéreo situado en la región oriental del Reino fue cerrado de emergencia. Vuelos suspendidos: datos de Flightradar24 Según los datos del portal de seguimiento de tráfico aéreo internacional Flightradar24, el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, ubicado en el este de Arabia Saudita, suspendió temporalmente todas sus operaciones. Decenas de vuelos que debían aterrizar o despegar fueron cancelados o desviados a rutas alternativas.

Hasta el momento, Riad no ha emitido una declaración oficial detallada sobre la causa exacta de las explosiones ni sobre los detalles de la suspensión del tráfico aéreo. Según análisis de los medios, este evento podría estar relacionado con nuevos ataques de drones o misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas yemeníes (hutíes) en respuesta a la campaña militar y el bloqueo impuestos por Arabia Saudita. Parámetros del evento Información de fuentes oficiales y abiertas Fecha y lugar del incidente Martes por la mañana, Riad, capital de Arabia Saudita Señal principal Serie de fuertes explosiones escuchadas en toda la ciudad Restricciones de aviación En la región oriental Aeropuerto Internacional Rey Fahd cerrado Fuentes AFP, Arab Journal, servicio de monitoreo Flightradar24 Causa probable Ataques de misiles y drones de las fuerzas armadas yemeníes (hutíes) Situación actual Las autoridades oficiales están investigando, la seguridad aérea ha sido reforzada «Las explosiones en la capital saudí y el cierre inmediato de un gran aeropuerto indican que los sistemas de defensa aérea del Reino han sido puestos en estado de alerta máxima». Objetivo de los hutíes: amenaza a instalaciones estratégicas y económicas En los últimos días, los hutíes yemeníes han intensificado significativamente sus ataques contra aeropuertos, bases militares e infraestructura económica estratégica en territorio saudí. Ellos justifican estos ataques como una medida de respuesta legítima a las acciones militares y el bloqueo que la coalición liderada por Arabia Saudita lleva a cabo contra el pueblo yemení.