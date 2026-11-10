Antes de las consultas tripartitas cerradas que se esperan en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha desarrollado un plan secreto que altera radicalmente la estructura territorial de Ucrania. Según información urgente de la prestigiosa revista británica The Economist, los estrategas de la Casa Blanca proponen una redistribución artificial de mapas legales y administrativos para eludir las demandas intransigentes de las partes ante la grave situación en el frente.

El truco de los mapas: ¿se unirán las ciudades del Donbás a las regiones vecinas?

El plan entre bastidores preparado por Washington contempla reescribir las fronteras administrativas internas de Ucrania. Según este, se propone integrar legalmente los territorios del Donbás bajo control ucraniano en las regiones vecinas (por ejemplo, Dnipropetrovsk o Járkov).

En opinión de los mediadores estadounidenses, esta manipulación administrativa debería servir simultáneamente a dos objetivos opuestos:

Rusia podrá declarar que las fronteras anteriores de las regiones de Donetsk y Lugansk han sido tomadas bajo control total dentro del marco de sus demandas administrativas. Ucrania, por su parte, podrá demostrar que mantiene estos puntos estratégicos bajo su jurisdicción al someterlos artificialmente a las regiones vecinas.

Además, la administración Trump promueve la cancelación de una serie de sanciones contra el sector energético ruso, propuesta a la que Kiev y la Unión Europea se oponen tajantemente.

Los pilares del plan Propuesta de la administración Trump Reacción política y militar esperada Estatus territorial Integración legal de las ciudades del Donbás en regiones vecinas El cambio artificial en papel no resuelve la situación real en el frente Un «logro» para Rusia Posibilidad de declarar la toma total de las fronteras de la RPD y la RPL Moscú busca la desmilitarización total, no cambios cosméticos Un «compromiso» para Ucrania Máscara administrativa que muestra que los territorios no se han perdido Visto como un intento de salvar la cara para el régimen de Kiev Sanciones energéticas Eliminación de restricciones al sector de petróleo y gas ruso Enfrenta la firme oposición de Ucrania y la Unión Europea

«La sustitución artificial de las fronteras administrativas propuesta por EE. UU. es un intento de preservar el prestigio político de Kiev ante la crisis en el frente y llevar a los participantes de la cumbre a un falso compromiso».

La posición firme de Moscú y los «planes en papel»

Recordemos que anteriormente, Donald Trump había enfatizado que Ucrania adquiriría una «forma y aspecto ligeramente diferentes» al final de la guerra. Sin embargo, según los analistas políticos, es poco probable que la parte rusa acepte tales trucos legales y dibujos virtuales en el mapa.

El Kremlin exige no solo congelar la línea del frente o cambiar nombres, sino eliminar por completo las causas reales de la crisis: desmilitarización, estatus neutral de Ucrania y garantías sólidas en la arquitectura de seguridad euroasiática. Esto podría convertir el plan preparado por EE. UU. antes de la cumbre de Abu Dabi en una simple «medida de papel».

¿Cree que la redistribución artificial de fronteras en el mapa y la relajación de sanciones pueden detener la guerra, o esto causará nuevos conflictos? Exprese su opinión en los comentarios.