Gran escándalo de espionaje: El jefe de Nvidia, sospechoso de una relación con una agente china

Nvidia, líder indiscutible de la revolución de la inteligencia artificial, se enfrenta a la crisis de seguridad más grave de su historia. Según el prestigioso diario británico The Financial Times, el consejo de administración de la empresa ha iniciado una investigación interna oficial sobre la posibilidad de que el CEO, Jensen Huang, se haya convertido en el objetivo de una operación de inteligencia a gran escala de los servicios secretos chinos.

Este caso, que ha sacudido a Silicon Valley y al mercado mundial de chips, ya ha atraído la atención del FBI y del Congreso de los Estados Unidos.

La confesión oficial de Huang y la pista de Singapur

Según The Financial Times, Jensen Huang envió una carta especial al equipo de la empresa, admitiendo abiertamente haber tenido relaciones personales extramatrimoniales. Asumió toda la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas sinceras a su familia y a los empleados de la empresa. Al mismo tiempo, el consejo de administración de Nvidia destacó que Huang está cooperando plenamente con la investigación y que, por ahora, permanecerá en su cargo.