Gran escándalo de espionaje: El jefe de Nvidia, sospechoso de una relación con una agente china
Nvidia, líder indiscutible de la revolución de la inteligencia artificial, se enfrenta a la crisis de seguridad más grave de su historia. Según el prestigioso diario británico The Financial Times, el consejo de administración de la empresa ha iniciado una investigación interna oficial sobre la posibilidad de que el CEO, Jensen Huang, se haya convertido en el objetivo de una operación de inteligencia a gran escala de los servicios secretos chinos.
Este caso, que ha sacudido a Silicon Valley y al mercado mundial de chips, ya ha atraído la atención del FBI y del Congreso de los Estados Unidos.
La confesión oficial de Huang y la pista de Singapur
Según The Financial Times, Jensen Huang envió una carta especial al equipo de la empresa, admitiendo abiertamente haber tenido relaciones personales extramatrimoniales. Asumió toda la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas sinceras a su familia y a los empleados de la empresa. Al mismo tiempo, el consejo de administración de Nvidia destacó que Huang está cooperando plenamente con la investigación y que, por ahora, permanecerá en su cargo.
En el centro de la investigación se encuentra Alice Huang, una empresaria vinculada a la empresa singapurense Megaspeed. Según las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses, sería una agente secreta del Ministerio de Seguridad del Estado (MGB) de China, encargada de recopilar información sobre tecnologías estadounidenses de inteligencia artificial y semiconductores estratégicos.
Objeto y aspectos de la investigación
Información oficial y detalles
Figura principal
Jensen Huang (Fundador y CEO de Nvidia)
Mujer sospechosa
Alice Huang (Empresaria vinculada a Megaspeed)
Contenido de la acusación
Espionaje en beneficio del Ministerio de Seguridad del Estado de China
Reacción de Huang
Admitió la relación personal, pidió disculpas, coopera con la investigación
Organismos de control
Congreso de EE. UU., FBI y consejo de administración de Nvidia
Fuga de tecnologías
Por ahora, no se ha confirmado la filtración de datos confidenciales de chips a Pekín
«La guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China ha llegado ahora al círculo de confianza de las relaciones personales y de los altos ejecutivos; aquí, el precio de un error se mide en billones de dólares».
Nueva tensión entre Washington y Pekín
Este suceso ha tomado rápidamente un cariz de confrontación geopolítica. Los legisladores republicanos del Congreso de EE. UU. han exigido un informe urgente a Nvidia sobre las garantías de seguridad nacional y la protección de los secretos comerciales. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó todas las acusaciones de «provocación fabricada y sin fundamento».
Hasta la fecha, no se han publicado pruebas directas que confirmen que secretos de Estado importantes sobre los chips avanzados o la arquitectura de inteligencia artificial de Nvidia hayan pasado a manos de China. La investigación continúa, pero este conflicto podría ensombrecer gravemente el futuro de la empresa tecnológica más valiosa del mundo.
¿Cree que este conflicto está relacionado con una fuga de tecnologías de Nvidia a China o es una presión política contra el jefe del gigante de Silicon Valley? Deje su opinión en los comentarios.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…