Científicos chinos crean un peine inusual contra la caída del cabello

Científicos chinos han desarrollado un nuevo dispositivo que podría ayudar a combatir la caída del cabello. Con la apariencia de un peine común, este aparato está equipado con electrodos que generan un campo eléctrico débil.

Los investigadores explican que el dispositivo utiliza el campo eléctrico para ayudar a que los tratamientos capilares lleguen mejor a las raíces del cabello.

Por ahora, el dispositivo ha sido probado en ratones. Durante los experimentos, el pelaje de los animales comenzó a crecer de nuevo en solo un mes. Según los resultados registrados por los investigadores, el efecto del dispositivo fue incluso más potente que el del fármaco minoxidil.

Sin embargo, aún se desconoce cómo funcionará esta nueva tecnología en humanos. Se requieren investigaciones adicionales y ensayos clínicos para determinar su seguridad y eficacia.

Si las futuras pruebas también arrojan resultados positivos, este invento podría convertirse en una nueva oportunidad para las personas que sufren de pérdida de cabello.