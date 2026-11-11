Mauricio Pochettino dirigirá al Manchester United: se revelan los detalles del acuerdo

Atravesando un periodo complicado en la Premier League, Manchester Unitedha dado un paso decisivo en la búsqueda de su nuevo entrenador. En caso de que Michael Carrick sea destituido, el nombre del sucesor está claro: el reconocido técnico argentino Mauricio Pochettino se ha convertido en el principal candidato de los mancunianos.

Condiciones del contrato e indemnización

The Athletic según la información publicada, el martes, los representantes de «Manchester United» acordaron todos los términos de la colaboración con el entorno de Mauricio Pochettino. Para contratar al entrenador, actualmente al mando de la selección nacional de EE. UU., el club inglés deberá realizar ciertos pagos financieros.

Por ahora, el club no ha contactado oficialmente con la Federación de Fútbol de EE. UU. Sin embargo, si se toma la decisión definitiva de fichar a Pochettino, el «MU» tendrá que pagar a la federación estadounidense una indemnización de 10 millones de dólares por rescisión de contrato. Además, su cuerpo técnico también se trasladará de la selección estadounidense a Inglaterra, lo que conlleva pagos adicionales.

Negociaciones y parámetros del equipo Detalles e indicadores Candidato principal Mauricio Pochettino (actual seleccionador de EE. UU.) Estado del acuerdo Los representantes del club han acordado las condiciones con las partes Pago a la federación estadounidense Por rescisión de contrato 10 millones de dólares indemnización Cuerpo técnico Los asistentes de Pochettino también se unirán al «MU» Situación del «MU» en el torneo Tras 10 jornadas de Premier League, con 8 puntos, 18.ª posición

«La directiva del club se ve obligada a tomar decisiones rápidas y drásticas para sacar al equipo de la crisis».

¿Qué retos le esperan al «MU»?

El Manchester United está registrando resultados preocupantes esta temporada. Tras 10 jornadas de la Premier League, el equipo solo ha sumado 8 puntos, cayendo al 18.º puesto de la tabla. Estos resultados insatisfactorios han obligado a la directiva a realizar cambios urgentes.

¿Podrán la experiencia de Mauricio Pochettino y el nuevo proyecto del club salvar a los mancunianos de la crisis? Lo sabremos en los próximos días tras los anuncios oficiales.

¿Crees que la llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United puede cambiar radicalmente el juego del equipo y devolverlo a los puestos altos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!