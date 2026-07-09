Erdogan entrega un regalo inusual tras la cumbre: los líderes europeos tuvieron dificultades para conservarlo

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Se informó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, regaló pistolas grabadas y municiones a los líderes de la Unión Europea y de varios países europeos tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

Según fuentes de Reuters, este regalo diplomático tenía como objetivo mostrar las capacidades de la industria de defensa turca, pero a su vez generó una situación incómoda para los funcionarios europeos en términos legales y logísticos.

El regalo fue entregado a los líderes europeos

Según los informes, entre los destinatarios se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros líderes europeos.

El servicio de seguridad de Costa confiscó las armas para su inspección. Los funcionarios europeos señalaron que en Bélgica existen normas estrictas sobre el tráfico de armas, por lo que es poco probable que Costa y von der Leyen puedan conservar los regalos personalmente.

Algunos líderes dejaron el regalo en Turquía

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno neerlandés, Rob Jetten, decidieron dejar las pistolas en Turquía.

Un portavoz del gobierno neerlandés confirmó que el arma entregada a Jetten se dejó en la embajada en Ankara.

¿Qué quiso demostrar Turquía con esto?

Según los observadores, este regalo diplomático inusual pudo haber sido elegido para destacar el desarrollo de la industria de defensa turca y el estatus del país como uno de los principales exportadores de armas de fuego.

Sin embargo, en la práctica, el regalo se convirtió en un asunto complejo para muchos participantes, ya que las normas sobre importación, almacenamiento y registro oficial de armas en los países europeos son muy estrictas.

La cumbre de la OTAN se celebró en Ankara

La cumbre de la OTAN tuvo lugar los días 7 y 8 de julio en el complejo presidencial de Beştepe, en la capital turca.

Participaron los líderes de los 32 países de la alianza, así como delegaciones de otros estados. En representación de la Unión Europea asistieron António Costa y Ursula von der Leyen.

El regalo diplomático se convirtió en tema de debate

Por lo general, tras las cumbres se entregan regalos simbólicos. Pero este regalo en particular se convirtió en un tema de discusión debido a su contenido y consecuencias legales.

Este paso de Erdoğan pudo haber tenido como objetivo demostrar el poder industrial de Turquía, pero para los líderes europeos la pregunta principal fue: ¿dónde y cómo se puede guardar un regalo así?