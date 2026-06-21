Ir al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en Suiza

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Ir al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en Suiza

En las ciudades de Berna y Basilea, en Suiza, algunos residentes eligen un método completamente diferente durante los meses de verano. En lugar del transporte, utilizan el río para ir al trabajo o regresar de sus recados diarios.

¡Sí, es verdad! Algunos ciudadanos se sumergen en el río y se dejan llevar por la corriente hacia su destino. En Berna se utiliza el río Aar y en Basilea el río Rin.

Antes de este «viaje flotando», las personas colocan sus pertenencias en bolsas impermeables especiales. En ellas guardan ropa, teléfono, documentos y otras cosas necesarias. Como resultado, sus objetos se mantienen seguros y secos mientras se desplazan por el agua.

Según las fuentes, este hábito se ha convertido en parte integrante del estilo de vida veraniego en Suiza. Para muchos, no es solo una forma insólita de llegar a su destino, sino también una manera particular de desconectar, descansar y refrescarse del calor.

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