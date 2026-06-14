Suiza podría limitar su población a 10 millones debido al crecimiento

El 14 de junio, Suiza celebra un referéndum nacional sobre dos cuestiones importantes para el futuro del país. Una de ellas es la iniciativa para limitar la población, un tema que despierta gran interés en los círculos públicos y políticos.

Según la propuesta, la población suiza no debería superar los 10 millones de habitantes después de 2050. Actualmente, el país cuenta con más de 9 millones de residentes, y si se mantiene la tasa de crecimiento demográfico actual, esta cifra podría alcanzarse mucho antes de la fecha límite.

Los autores de la iniciativa argumentan que el rápido crecimiento demográfico está provocando escasez de vivienda y una mayor presión sobre las infraestructuras sociales y de transporte. Por ello, abogan por mantener el crecimiento poblacional dentro de ciertos límites.

Sin embargo, el Consejo Federal, el máximo órgano ejecutivo del país, no apoya esta iniciativa. Los representantes del gobierno señalan que tales restricciones podrían tener consecuencias negativas para la economía y el mercado laboral.

Los expertos señalan que, actualmente, más de una cuarta parte de la población suiza está compuesta por ciudadanos extranjeros. La mayoría de ellos son trabajadores migrantes procedentes de Italia, Alemania, Portugal y Francia.