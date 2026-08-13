Construyen almacenes subterráneos secretos para ricos en Suiza

En los Alpes suizos se están construyendo almacenes subterráneos destinados a guardar de forma segura los objetos de valor de personas extremadamente ricas. Está previsto que el nuevo proyecto entre en funcionamiento el próximo año. Así lo Point.md informó.

Según explicó el promotor del proyecto, Tomas Gasser, en el macizo de Brünig, en el centro de Suiza, se habilitarán cerca de 20 almacenes subterráneos . Estas instalaciones especiales permitirán almacenar obras de arte, metales preciosos, automóviles de colección y vinos raros.

El acceso a los almacenes subterráneos estará estrictamente controlado. Primero, los visitantes deberán pasar por un puesto de control y después someterse a varias comprobaciones adicionales. Por ahora no se han revelado los detalles exactos del sistema de seguridad.

El alquiler de un almacén parte de un millón de francos

Según el proyecto, el derecho a utilizar cada espacio subterráneo se concederá por 99 años en régimen de alquiler. Los precios partirán de 1 millón de francos suizos, es decir, aproximadamente 1,07 millones de euros.

Los autores del proyecto destacan que existe una gran demanda de este tipo de servicio. Algunos clientes adinerados incluso ya han comprado por adelantado el derecho a utilizar las instalaciones.

Tomas Gasser afirma que algunas personas adineradas intentan guardar parte de sus activos y objetos valiosos en un lugar seguro y fiable. En su opinión, también está cambiando la percepción sobre el atractivo de Dubái, considerado anteriormente una zona segura.

Los antiguos búnkeres militares también podrían reutilizarse

Suiza ya contaba con experiencia en el uso de antiguos búnkeres militares para almacenar objetos de valor. Estas instalaciones, construidas en las zonas montañosas del país, destacan por su alto nivel de protección.

Actualmente, el ejército suizo también estudia la posibilidad de volver a utilizar algunos antiguos búnkeres en el contexto de la «amenaza rusa». En particular, se analiza la opción de emplearlos para almacenar municiones y otros artículos necesarios.

De este modo, las instalaciones subterráneas suizas construidas en su día con fines militares se están convirtiendo en lugares muy demandados, no solo por motivos de seguridad, sino también para almacenar los valiosos activos de personas adineradas.