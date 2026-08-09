A una mujer se le quemaron las manos tras exprimir 30 limas

Hayley Peacock, residente en Nueva York, advirtió que sufrió graves quemaduras en las manos después de preparar una margarita que parecía normal. La diseñadora de Brooklyn publicó un video en TikTok para contar su experiencia y hablar sobre el fenómeno de la «quemadura de margarita», que se volvió viral en Internet.

Según explicó, el jugo de cítricos como la lima puede quedar en la piel y provocar una reacción dolorosa al exponerse a los rayos del sol. Por ello, pidió a los usuarios que evitaran tumbarse al sol después de exprimir cítricos.

«Por favor, no expriman cítricos y luego se tumben bajo el sol», advirtió Peacock. También señaló que, si ocurre algo así, hay que lavarse muy bien las manos con jabón.

El incidente ocurrió durante una fiesta organizada por el cumpleaños del novio de Peacock. Ella exprimió a mano unas 30 limas para preparar una gran cantidad de cócteles para 25 invitados.

Peacock pensó que bastaba con enjuagarse rápidamente las manos con agua. Después pasó el resto del día descansando junto a la piscina. Como en ese momento no notó ningún cambio grave en sus manos, ni siquiera imaginó que ya había comenzado una reacción en la piel.

«Después de exprimir todas las limas, me enjuagué las manos bajo el grifo. Ni siquiera estaban pegajosas, así que no le di mucha importancia», recordó Peacock.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente al día siguiente. Sus manos se enrojecieron, se hincharon y comenzaron a dolerle intensamente. Después de regresar a Brooklyn, le aparecieron ampollas llenas de líquido en las manos.

Algunas ampollas alcanzaron un tamaño enorme, que Peacock describió como «del tamaño de una pelota de golf». Debido a las graves quemaduras en las manos, acudió al médico y le diagnosticaron quemaduras de segundo grado. Tras el tratamiento, le envolvieron las manos con vendajes especiales.

«Toda la mano me cambió de color. Tenía ampollas del tamaño de pelotas de golf en el pulgar y junto al dedo anular», declaró.

El caso de Peacock volvió a demostrar la importancia de tener cuidado con la exposición al sol después de manipular cítricos. A través de sus videos, compartió su experiencia con el público para evitar que otras personas pasen por una situación desagradable similar.