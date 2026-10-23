Un edificio de 18 pisos se derrumba en Nairobi, se busca a supervivientes bajo los escombros

Un grave incidente ocurrió en Nairobi, la capital de Kenia, tras el colapso repentino de un edificio de 18 pisos que aún estaba en construcción. El lugar se ha convertido en una enorme pila de escombros de hormigón y varillas de metal retorcidas. Se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.

Había personas en los pisos inferiores: Detalles de la tragedia

Según la información preliminar, aunque el edificio no estaba completamente terminado, la actividad continuaba en su interior:

Puntos de venta en funcionamiento: A pesar de que las obras de construcción y acabado continuaban en los pisos superiores, los comercios operaban en la planta baja y los niveles inferiores;

Víctimas desconocidas: En el momento del incidente, es posible que hubiera vendedores y clientes en los locales comerciales. Aún no se ha revelado el número exacto de personas atrapadas o heridas.

Operación de rescate urgente

Actualmente, se están llevando a cabo labores de rescate a gran escala en la zona de la tragedia:

Servicios especiales movilizados: Las brigadas de servicios de emergencia de Nairobi y el personal de la Cruz Roja de Kenia trabajan de forma urgente en el lugar;

Búsqueda de supervivientes: Los rescatistas están utilizando maquinaria pesada y equipos especiales para retirar los escombros e intentar salvar a los supervivientes.

Problema crónico en la construcción: Corrupción y materiales de baja calidad

No es la primera vez que se observa el colapso de edificios residenciales y comerciales en las ciudades de rápido crecimiento de Kenia, especialmente en Nairobi. Los expertos señalan las principales causas de estos desastres:

Violación flagrante de las normas de construcción y seguridad;

Corrupción en la concesión de permisos y falta de control;

Uso de materiales de construcción baratos y de mala calidad para reducir costes.

Las autoridades locales y la policía han iniciado una investigación sobre el suceso.