«Pondré un punto final a su legado»: Carlos Prates lanza una amenaza abierta a Islam Makhachev

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«Pondré un punto final a su legado»: Carlos Prates lanza una amenaza abierta a Islam Makhachev

Una nueva y apasionante rivalidad ha surgido en la división de la UFC. El invicto campeón ruso Islam Makhachev, su reconocido mánager Ali Abdel-Aziz , y el peligroso noqueador brasileño en ascenso Carlos Prates , han protagonizado un tenso intercambio de palabras en las redes sociales.

Mientras el mánager destacó que el legado del campeón ruso es intocable, instando al aspirante a la calma, Prates respondió que está listo para terminar con la era de Makhachev.

«Habla menos, él te va a destruir»: La advertencia de Abdel-Aziz

Ali Abdel-Aziz, uno de los mánagers más influyentes del mundo de la UFC, no tomó en serio las afirmaciones del luchador brasileño, enfocándose en el estatus de Islam Makhachev:

  • «Por ahora solo eres un aspirante»: Abdel-Aziz le recordó a Prates que aún no ha alcanzado el nivel de campeón y que debería evitar hacer tanto ruido;

  • El más grande de su era: «Islam es el campeón y probablemente el mejor luchador de su era. Habla menos, porque él te va a destruir en el octágono. Ninguno de ustedes puede añadir nada a su legado», enfatizó el mánager;

  • Filosofía de combate: Ali señaló que Makhachev no solo defiende su cinturón, sino que sube al octágono por su amor al deporte, su pasión y por sus millones de seguidores.

«Pondré un punto final a su legado»: La audaz respuesta de Prates

El aspirante brasileño reaccionó con dureza a estas palabras, acusando a Islam Makhachev de evitar los verdaderos desafíos:

  • El reto de enero: «Si Islam realmente pelea por pasión, se enfrentaría al aspirante número uno en enero», dijo Prates, dudando de los planes del campeón ruso;

  • Promesa firme: El luchador brasileño pidió a los fans que recuerden sus palabras y lanzó su veredicto final: «No añadiré nada a su legado; pondré un punto final a su legado, hermano. ¡Recuerden mis palabras!»;

  • Futuro bajo presión: Estas declaraciones han aumentado drásticamente el interés por un posible enfrentamiento entre ambos luchadores.

Esta intensa disputa entre el equipo de Islam Makhachev y Carlos Prates sienta las bases para un choque titular crucial y lleno de tensión en los próximos meses.

Islam MakhachevCarlos PratesAli Abdel-AzizUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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