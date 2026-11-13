Un helicóptero se estrella contra una casa y provoca un incendio: todos los detalles de la tragedia en Malatya

En la tarde del 12 de noviembre de 2026, en la parte oriental de Turquía, en la provincia de Malatya, un trágico suceso conmocionó a la opinión pública del país. Tras el accidente de un helicóptero militar Sikorsky S-70, cuatro miembros del personal militar a bordo fallecieron.

El lugar del accidente y sus consecuencias

La emergencia ocurrió alrededor de las 18:45 en la provincia de Malatya, en la zona de Samanköy, distrito de Yeşilyurt. Tras la caída del helicóptero, se produjo un fuerte incendio y las llamas se extendieron directamente a una de las casas residenciales cercanas.

Los servicios de emergencia (AFAD) y un equipo de bomberos profesionales llegaron rápidamente al lugar y extinguieron el incendio en poco tiempo. Se confirmó oficialmente que no hubo víctimas entre la población local ni civiles en tierra.

Detalles principales del incidente Datos e indicadores Fecha y hora 12 de noviembre de 2026, alrededor de las 18:45 Ubicación Provincia de Malatya, distrito de Yeşilyurt (zona de Samanköy) Aeronave Sikorsky S-70 (versión de exportación del Black Hawk) Víctimas 4 militares (2 pilotos mayores y 2 técnicos) Situación en tierra Casa incendiada, los rescatistas de la AFAD extinguieron el fuego

Nombres de los militares y declaración oficial

El ministro de Defensa Nacional de Turquía, Yaşar Güler, expresó sus profundas condolencias por la tragedia y reveló la identidad de los fallecidos. Como resultado del accidente:

Dos pilotos mayores — Erdem Çimen y Orkun Pınar ;

Dos técnicos — Hüseyin Zehir y Serkan Önder perdieron la vida.

Proceso de investigación y detalles sobre el helicóptero

Por el momento, las causas del accidente del helicóptero militar siguen siendo desconocidas. La Fiscalía General de Malatya ha iniciado inmediatamente una investigación penal oficial sobre el incidente, y un equipo especial de fiscales está realizando inspecciones en el lugar.

Para información, Sikorsky S-70 (versión de exportación del famoso y capaz helicóptero Black Hawk) es un helicóptero militar polivalente y fiable, ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas de Turquía para el transporte de personal, logística militar y operaciones de búsqueda y rescate.

¿En su opinión, qué factores técnicos o meteorológicos podrían causar principalmente el repentino accidente de helicópteros militares tan complejos? ¡Deje su opinión en los comentarios!